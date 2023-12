Ospite per la prima volta di Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete 4 guidato da Mario Giordano, lo scrittore Mauro Corona si è lasciato andare ad una serie di considerazioni su alcuni temi di attualità. Corona, conosciuto per il suo carattere a dir poco fumantino, ha usato termini che hanno sollevato un polverone in rete. Già l’esordio non è piaciuto ad una parte del tradizionale pubblico che segue Corona su “È sempre CartaBianca”, “Sono di sinistra ma spero nella Meloni” ha detto.

Poi, quando la conversazione si è spostata sulle occupazioni abusive ha rotto gli argini: “Ora che sono al comando – spiega riferendosi al centrodestra – chiedo che facciano delle leggi d’emergenza per questi casi qua. Loro campano sul diritto dei bambini piccoli o perché sono in 5… Ma allora prevaricheremmo su tutto perché sei incinta o perché hai i bambini piccoli? Ma dove siamo arrivati qui?”.





Fuori dal coro, Corona contro le occupazioni abusive delle case

“Ci vuole una legge, smantellarli con le forze dell’ordine, calci in c***o”. Tolleranza zero, insomma, come predicano la premier Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini”. Chiede Corona, apertamente, leggi istantanee perché se i ladri di case “occupassero il mio appartamento se non ci scappa il morto, ci scappa il ferito grave. Farsi giustizia da soli è un po’ esagerato, dicono, per me non lo è”.

“Altrimenti – prosegue l’opinionista – succedono cose gravi. Se trovano gente forzuta, come mio fratello, lì ci scappa il morto. Le forze dell’ordine li devono prendere per il coppino e buttarli sulla strada“. Insieme a Corona c’è stato un altro ospite importante. Vi ricordate di Attilio Fini? Il campione di scherma 93enne che tempo fa con una manata riuscì a mettere in fuga un uomo che voleva rapinarlo?

Ebbene dopo il suo intervento a Fuori dal Coro Corona è di nuovo intervenuto: “Bisogna spazzar via i delinquenti – è il commento di Corona -, deportarli su un’isola. Nella giustizia, la libertà”. Insomma, lo scrittore sembra proprio non avere mezze misure in proposito.