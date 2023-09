Quattro persone sono morte dopo essere state investite questa domenica da un treno, mentre tre persone sono state trasferite all’ospedale con attacchi di ansia e un’altra persona è stata dimessa “sul posto”. Si tratta di un gruppo di sette persone che ha attraversato la strada in un punto non autorizzato della linea R3 , intorno alle 20:22 di questa domenica. Inoltre il luogo dell’incidente era in una curva e la visibilità era scarsa. Il macchinista, sotto choc e assistito dagli psicologi, si è trovato i ragazzi davanti e non ha avuto il tempo di attivare il freno prendendoli in piano.

Per assistere le persone investite, la sem ha inviato 9 ambulanze, un elicottero e ha attivato tre psicologi , mentre i vigili del fuoco hanno inviato sette equipaggi. Verso le undici di notte, il treno ha tentato di riprendere la circolazione verso la sua destinazione con a bordo i passeggeri, che non sono mai scesi dal treno, nonostante a quest’ora la linea sia ancora chiusa.

Spagna, quattro morti investiti dal treno

La Protezione Civile ha attivato l’allerta del piano Ferrocat e Mossos d’Esquadra hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente avvenuto a Rodalies a Montmeló, Barcellona, ​​tra le stazioni Parets del Vallès e Granollers-Canovelles. Secondo la stazione RAC1 si tratta di quattro giovani, tre ragazzi e una ragazza, la cui identità non è stata ancora confermata. Da parte loro, sul treno viaggiavano 170 persone, nessuno di loro è rimasto ferito, mentre il conducente del treno ha avuto necessità di cure psicologiche.

L’incidente è avvenuto vicino al Circuit de Catalunya e nella zona dove si teneva il festival di musica techno all’aperto DURO , da cui si sospetta provenissero le vittime. Verso le ore 23,30 è stato istituito il servizio stradale alternativo nel tratto Parets del Vallès e Granollers-Canovelles. Dopo aver appreso del tragico incidente, il presidente della Generalitat, Pere Aragonès, è rimasto “assolutamente costernato” e ha aggiunto che si tratta di “una tragedia mortale che ci lascia senza fiato”. “I servizi di emergenza continuano a lavorare e ad offrire sostegno alle vittime e alle famiglie. Le forze di polizia stanno già indagando sulle cause dell’incidente”, ha sottolineato Aragonès.

#bomberscat treballem amb 7 dotacions. Hem fet recerca d'altres possibles víctimes al voltant del tren. No n'hem trobat cap més. També hem ajudat a evacuar la zona i a dur les persones ferides a les ambulàncies del @semgencat https://t.co/kK1Nuf58CR — Bombers (@bomberscat) September 10, 2023

La ministra dei Trasporti, della Mobilità e dell’Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha espresso il suo sgomento per il terribile incidente. “Costernato per il terribile incidente avvenuto questo pomeriggio sulla linea R3, a Montmeló. Le mie condoglianze alla famiglia e ai cari del defunto e il mio sostegno alle squadre e ai servizi di emergenza che lavorano in questa situazione molto difficile”, ha detto su Twitter.