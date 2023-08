Il segreto di questa donna nella doccia. Ad accorgersi di quello che stava facendo è il marito della signora in questione che racconta tutto sui social. La vicenda tuttavia crea un polverone senza precedenti e in tanti decidono di dire la loro a riguardo: “Lo fa anche mio marito”, “Stessa cosa mia moglie e sembra fiera di farlo”. Ma di cosa parliamo? Andiamo con ordine. Si è trattato di un comportamento che ha davvero inorridito il compagno di questa donna. Tutto è successo dopo che la donna ha deciso di confessare l’imbarazzante gesto che ha sempre compiuto sin da quando è piccola.

La cosa è sempre avvenuta sotto la doccia e in tanti si sono ritrovati a condividere il gesto con la donna. In genere, chi compie questo tipo di “atteggiamento intimo” sotto la doccia da per scontato che tutti lo facciano, ma non è così. È per questo che la signora, con naturalezza ha spiegato al marito cosa succedeva sotto lo scorrere dell’acqua e il marito è andato fuori di testa.





Il segreto di questa donna nella doccia

In pratica la donna ha confessato che ogni volta che fa la doccia fa anche la pipì. Racconta: “Mio marito pensa che sia disgustoso. Io penso che sia normale. L’acqua calda mi fa venire bisogno di fare pipì e non ho intenzione di uscire, bagnare il pavimento, asciugarmi e tutto il resto. È ecologico in quanto non devo caricare il wc. L’acqua lava via l’urina ed è solo un’urina. Pensavo che lo facessero tutti di tanto in tanto. Ecco il mio segreto: faccio pipì in doccia”.

Chiaramente sui social sono impazziti: “Fa veramente schifo, quello che fai non è igienico. La cabina della doccia potrebbe puzzare: l’unico posto dove dovrebbe andare la pipì è nel gabinetto”, ha commentato una persona. In molti poi hanno raccontato il motivo per il quale possa essere poco igienico e una mancanza di rispetto per chi dovrà fare una doccia subito dopo.

Ma c’è anche il risvolto ecologico, fanno sapere alcuni: “Il nostro gabinetto utilizza 10 litri d’acqua per lo sciacquone, ovvero 5 giorni di acqua potabile. Quanto al fatto che sia disgustoso, in che modo? Come? Come può la propria pipì farti così schifo?”. Il mondo è diviso.

