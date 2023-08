Una madre di 15 figli del Colorado è stata arrestata dopo che il corpo di suo marito è stato trovato morto nel giardino di casa e lei, che aveva inscenato la sua morte, sorpresa a nascondersi dietro un finto muro nella sua roulotte. Tutto questo quattro anni dopo essere stata accusata di abusi sui minori e di aver bollito cuccioli vivi davanti ai suoi figli.

Martha Crouch, 57 anni, è stata accusata insieme al marito Timothy , 62 anni, dalla figlia allora diciottenne nel 2019 di gestire una “casa degli orrori” che ha portato ad accuse di abusi sui minori, crudeltà verso gli animali e ostruzione alle indagini. La donna ha accettato un accordo per non contestare un reato di quarto grado di tentato abuso su minori per evitare il carcere l’8 dicembre 2021 ad Aztec, nel New Mexico.

Dopo aver violato la libertà vigilata la donna ha inscenato la sua morte ma è stata scoperta dalla polizia. Agli agenti è bastato collegare la morte del marito al suo nome, per perquisire la cosa e scovarla nascosta dietro ad un finto muro, insieme al figlio di 14 anni, di cui si erano perse le tracce. Una storia dai contorni oscuri visto il passato della donna.

La mamma è stata accusata da alcuni dei suoi figli di averli picchiati con utensili da cucina, di averne incatenato uno alla colonna del letto per costringerla a perdere peso e di aver sparato a morte a uno dei loro cani come punizione. Presumibilmente ha anche costretto i bambini a guardare mentre faceva bollire fatalmente quattro cuccioli appena nati in cucina.

Una delle sue figlie ha anche affermato che, dopo essere rimasta incinta a 14 anni, la madre l’ha picchiata così duramente da farla abortire. DailyMail.com ha parlato con l’allora diciottenne Lizzie Crouch, che ha raccontato di un’infanzia di crudeltà e abusi da parte di una madre che le diceva che non era la sua vera mamma e di un padre che diceva ai suoi figli che erano troppo stupidi per andare a scuola.