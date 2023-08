Davvero sconvolgente quanto successo in un locale. Le indagini hanno infatti confermato qualcosa di terribile, che ha causato la scomparsa di alcune persone. Tre morti ci sono infatti stati dopo aver bevuto del frappè in un ristorante. Gli ignari clienti hanno degustato la bevanda senza problemi, non conoscendo il pericolo che avevano davanti a loro. Infatti, la situazione clinica delle sfortunate vittime è peggiorata fino al decesso.

Da un momento di svago e relax si è passati ad una tragedia vera e propria. Tre clienti sono morti dopo che avevano bevuto il frappè in un ristorante. In particolare, hanno prelevato e poi consumato queste bibite da un fast food. E quello che le autorità competenti hanno scoperto successivamente ha lasciato tutti increduli. La causa della dipartita di questa gente è veramente assurda e sicuramente saranno appurate delle responsabilità.

Leggi anche: “Ecco cosa mangiate davvero in alcuni ristoranti asiatici”. Sequestro choc dei Nas: cosa hanno trovato





Tre morti dopo aver bevuto del frappè al ristorante: cosa è successo

Dunque, questi tre morti sono stati provocati dalla presenza di qualcosa di inaspettato, che c’era all’interno della bevanda. Dopo aver bevuto questo frappè nel ristorante in questione, si sono sentiti male e non ce l’hanno fatta nonostante l’intervento dei medici. L’accaduto si è verificato negli Usa, a Tacoma, nello stato di Washington. Subito sono state avviate le indagini dal dipartimento della salute, che ha fatto la drammatica scoperta sui frullati.

Nei milkshake c’erano tracce del batterio listeria, che hanno causato la morte di questi clienti. Il dipartimento della salute di Washington ha detto che “i batteri erano presenti in tutti i gusti del frappè. Le macchine per il gelato non erano pulite correttamente, il ristorante ha smesso di usare le macchine per il gelato l’8 agosto, ma la listeria può far ammalare le persone anche fino a 70 giorni dopo. Le impronte genetiche dei batteri nei frappè mostrano che si tratta dello stesso ceppo di listeria che ha ricoverato sei persone tra il 27 febbraio e il 22 luglio (cinque persone nella contea di Pierce e una persona nella contea di Thurston)”.

Normalmente chi consuma sostanze con listeria non rischia di perdere la vita, ma le persone coinvolte avevano già dei problemi di salute e quindi tre di loro sono morti. Possono mettere a repentaglio la loro incolumità anche le donne in gravidanza.