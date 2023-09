La nostalgia invade molti quando un amico si sposa. I momenti che prima condividevate insieme non saranno più così frequenti, perché ora quell’amico ha qualcuno con cui condividere la vostra routine quotidiana e, in base a quello, pianificherete la vostra agenda. Ecco perché un gruppo di amici ha deciso di fare uno scherzo ad un’amica che stava per sposarsi .

Il video è diventato virale e supera i 16 milioni di visualizzazioni sull’account TikTok di @donosorc. All’inizio della registrazione, la persona che fa la battuta dice: “La tua amica si sposa e la notte prima ciò avviene davanti alla porta di casa sua”, la didascalia del video pubblicato su TikTok e diventato virale in pochissimo tempo.

Sposa murata a casa dagli amici, lo scherzo prima del matrimonio

Prima dell’alba del giorno del matrimonio, un gruppo di ragazzi sono andati a casa della ragazza per bloccare la porta di casa con dei mattoni e del cemento. Non volevano che si sposasse, la volevano solo per loro, quindi le hanno fatto questo scherzo e hanno filmato tutto e pubblicato sui social. Il fatto è accaduto a Villamayor de Santiago, a Cuenca, in Spagna.

“ Adoro gli scherzi tipici per gli sposi!!! Non perdiamo le vecchie usanze!!”, “Vogliamo vedere la reazione della sposa”, “Mi fanno questo il giorno del matrimonio e non esco dalla porta”, “Riempiamo tutto il corridoio a casa con i bicchieri d’acqua ahahah gli sposi sono tornati a casa alle 7, si sono stancati di toglierli e hanno dormito per terra”, sono alcuni commenti sotto al video.

In un altro filmato si vede la reazione della sposa, che apre la porta e si trova davanti il muro di mattoni alto fino al busto. Si vede la sposa sporgersi dal muretto per capire chi possa essere stato ma non vedendo nessuno rientra. Poi ha inviato un messaggio sul gruppo whatsapp degli amici scrivendo: “Ma voi sarete… La madre che vi ha messo al mondo, voi avete rotto il mio campanello e avete murato la porta”.