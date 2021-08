Se mai ti capitasse di scrollare la home di TikTok e di incontrare una donna con stile, senso dell’umorismo e una bocca incredibilmente grande, molto probabilmente ti sei imbattuto nella detentrice del titolo Guinness World Records. Un titolo davvero affascinante e particolare.

Si chiama Samantha Ramsdell, ha 31 anni è residente nel Connecticut e rappresenta il sogno di ogni dentista. La sua bocca è la più grande del mondo e si estende per 6,52 cm. Sam ha la bocca più grande del mondo (sezione femminile) ed è anche diventata virale su TikTok grazie alla sua mascella considerevole.

Secondo Sam, i suoi follower di TikTok si sono convinti che avesse una bocca da record mondiale dopo avergliela vista spalancata in uno dei suoi video e l’hanno dunque incoraggiata a perseguire il record. Sebbene molti utenti online fossero certi che avesse il record, c’era solo un modo per verificarlo ufficialmente. Sam con la sua bocca ci gioca parecchio, fa un sacco di video buffi che i suoi follower amano, e di riflesso si ama un po’ di più anche lei.





Così di recente la commissione del Guinnes World Record ha incontrato Samantha Ramsdell in uno studio dentistico locale a South Norwalk, Connecticut, USA. Vi era presente un giudice ufficiale per misurare la sua bocca e conferirle il titolo Guinness World Records.

La dottoressa Elke Cheung ha usato un calibro digitale per calcolare la lunghezza e la larghezza della bocca di Sam per determinarne l’allungamento massimo. Dopo aver preso tutte le misurazioni, il giudice Spencer Cammarano ha fatto la media dei dati per confermare il totale finale da record.