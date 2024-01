Rivede la cugina dopo 20 anni e sviene: il momento di gioia si trasforma in terrore puro. È successo in Italia, il video è chiaramente diventato virale dopo che una ragazza ha ripreso la madre poco prima e dopo una sorpresa pazzesca. La donna, di Bari, ha vissuto un momento così straordinario (e inaspettato) che l’ha letteralmente lasciata senza fiato. La donna è svenuta al cospetto di una cugina argentina che non vedeva da ben 20 anni.

L’intensità dell’emozione è stata così travolgente che la madre è crollata a terra, sul pavimento di sua casa, mentre la figlia immortalava la scena con il telefono. Il video è stato successivamente condiviso dalla giovane su Tik Tok, diventando virale in poche ore: ora ha raggiunto quasi 5 milioni di visualizzazioni e ha suscitato oltre 5.000 commenti. Tra i commenti sotto il video della madre che sviene per l’intensa emozione, spicca uno su tutti: “Vogliamo sapere cos’è successo dopo”.





Rivede la cugina dopo 20 anni e sviene

Qualcuno ha anche chiesto, ironicamente: “Ma è morta la signora?”. Pochi minuti più tardi, la figlia ha risposto a questa domanda pubblicando un secondo video (sotto) sullo stesso profilo TikTok. In questa nuova clip, la giovane è al telefono con la madre, comunicandole che le immagini dell’incontro emozionante con la cugina sono diventate virali sui social media e che numerose emittenti televisive nazionali stavano cercando di mettersi in contatto con lei.

La reazione della madre è stata un mix di gioia e stupore. Poco dopo con un sorriso ha esclamato: “Che figura ci faccio…”. Questa risposta ha scatenato un’ilarità contagiosa tra tutte le persone presenti nella stanza, evidenziando la natura leggera e umoristica della situazione.

C’è da dire che chiaramente, la sorpresa iniziale si è poi trasformata in un momento di gioia condivisa, reso ancor più speciale dalla consapevolezza che la loro esperienza aveva toccato il cuore di milioni di spettatori online. Ora le due si sono riabbracciate, ma stavolta senza svenimenti di sorta. Chissà quante cose si racconteranno dopo ben 20 anni.

