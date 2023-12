“Babbo Natale mi ha lasciato un regalo di Natale anticipato, anche se non a casa mia, no, sotto l’albero di Natale di qualcun altro. L’ho raccolto da dove era nascosto, con le pinze, l’ho sollevato facendolo passare tra le luci e le decorazioni natalizie, l’ho messo sul pavimento del soggiorno e l’ho bloccato. La famiglia era piuttosto scioccata, come potete immaginare”.

Una scoperta choc il giorno di Natale per una famiglia del Sudafrica. La loro storia è diventata virale in questi giorni, da quando Nick ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la foto della ‘sorpresa’ che si nascondeva all’interno dell’albero di Natale di famiglia. A corredo della foto ha scritto in post in cui ha raccontato i dettagli.

Trova un serprente Mamba nero nell’albero di Natale

Nick ha pubblicato una foto del mamba nero su Facebook e ha raccontato ai suoi follower della brutta sorpresa di Natale. “È uno dei posti più divertenti in cui ho trovato un mamba”, ha scritto a corredo delle foto in cui si vede il serpente bloccato proprio davanti all’albero di Natale. Una famiglia residente el Queensburgh, in Sud Africa, è rimasta sconvolta e decisamente impaurita dopo aver notato il serpente all’interno dell’albero di Natale.

A questo punto è intervenuto Nick, il quale con una pinza è riuscito a prendere il Mamba nero e metterlo in sicurezza. Il post è stato invaso da commenti: “Il Natale verrebbe cancellato per me e la mia famiglia. Sarei fuggito immediatamente”, ha scritto un utente, mentre un altro ha scritto: “Non costruisco un albero adesso!”. “La famiglia era piuttosto scioccata, come potete immaginare”, ha detto Evans.

“Non è quello che qualcuno vuole nel proprio albero di Natale, wow”, ha scritto un altro utente. ‘Wow, che bellezza, peccato che non l’hai fotografato sul muro, potevi chiamarlo ‘serpente sullo scaffale'” ha scherzato un altro. Il mamba nero è un serpente appartenente alla famiglia Elapidae, considerato uno dei rettili più velenosi e pericolosi del mondo.

Il veleno del mamba nero è formato principalmente da neurotossine e ha un LD50 di 0,25 mg/kg. Un morso solitamente ne inietta 100 mg. Il veleno è meno viscoso rispetto al veleno degli altri serpenti e questo ne velocizza l’immissione nel sistema circolatorio. Basti pensare che il Mamba nero è in grado di uccidete un topo in meno di venti secondi.