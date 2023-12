Ritrovati senza vita Nicole e il suo fidanzato, di 18 e 22 anni. I due giovani, lei incinta, erano scomparsi lo scorso martedì, pochi istanti prima del parto programmato. Secondo la polizia potrebbe trattarsi di un omicidio. I cadaveri dei due giovani sono stati trovati insieme, all’interno della Kia Optima di del ragazzo. “Quello che stiamo vedendo in questo momento è una scena del crimine molto, molto complessa… I detective in questo momento stanno valutando questo come un possibile omicidio“, ha detto il capo della polizia in una conferenza stampa.

E ancora: “Crediamo che si tratti della donna scomparsa e del suo fidanzato, ma non possiamo confermarlo ufficialmente fino a quando il medico legale non avrà esaminato i corpi e stabilito la loro identità”. I due sono stati trovati all’esterno del Colinas at Medical Apartments di San Antonio: a riferirlo è il capo della polizia Bill McManus.





Savanah Nicole Soto, 18 anni, e Matthew Guerra, 22 anni sono quindi morti, secondo le autorità del Texas. Nessuno sa se il feto, completamente sviluppato, è sopravvissuto, anche se la madre in attesa è stata vista viva per l’ultima volta venerdì. Un membro della famiglia è stato il primo a scoprire l’auto martedì pomeriggio e ha avvisato la polizia di San Antonio.

Secondo il capo della polizia, la coppia sembra essere morta all’interno dell’auto da tre o quattro giorni. La giovane, incinta di nove mesi, era scomparsa da venerdì, il giorno prima di recarsi in ospedale per un’induzione. Savanah Nicole Soto è stata quindi data per dispersa dopo aver mancato l’appuntamento previsto per il travaglio indotto. Lunedì mattina il Dipartimento dei Trasporti del Texas ha emesso un avviso di allerta per Nicole, affermando che l’adolescente sarebbe potuta essere in pericolo.

Anche Guerra, che viveva con Soto al momento della scomparsa, aveva fatto perdere le sue tracce. La famiglia di Soto ha accusato Guerra di aver abusato della giovane: “Non ti permetterò di essere una delle statistiche di ciò che accade quando si ha un fidanzato violento”, ha scritto la cognata di Soto su Facebook accanto a diverse foto di lei.

