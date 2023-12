Cade albero di Natale, morta una donna. La tragedia è stata ripresa da alcune telecamere di sicurezza e mostrano immagini davvero scioccanti. Una morte assurda e imprevedibile è stata provocata dal crollo di un albero di Natale alto 20 metri. Nelle immagini possiamo vedere l’albero inclinarsi e poi crollare a terra nei pressi di un mercatino e di una giostra.

Purtroppo tre persone sono state travolte dal grande albero e una di loro ha avuto la peggio. Si tratta di una donna di 63 anni. Per lei, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Le altre due, anche loro donne, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in gravi condizioni.

L’albero crolla e travolge tre persone: le immagini choc

La tragedia è avvenuta a Oudenaarde, in Belgio, cittadina che si trova a circa 50 chilometri a est di Bruxelles. A spiegare come sia potuta accadere è stato il sindaco Marnic De Meulemeester: “Le raffiche di vento e la forte pioggia hanno fatto sì che l’albero crollasse”. Il mercatino su cui si è abbattuto l’albero è stato immediatamente chiuso.

Un portavoce della procura della provincia di Oost-Vlaanderen ha spiegato che la vittima era una donna di 63 anni residente nella cittadina di Oudenaarde. Lo stesso portavoce della procura belga ha aggiunto che “l’indagine si concentrerà per capire se l’albero fosse stato fissato correttamente e valuterà anche l’impatto delle condizioni atmosferiche”.

Kerstboom valt omver in Oudenaarde. Er valt 1 dodelijk slachtoffer. Een klimaatdode. ☝️ Vroeger waaide het niet. pic.twitter.com/9RRdB1V97r — Koen Godderis (@koengodderis) December 22, 2023

Il maltempo ha colpito anche i Paesi Bassi, dove, durante la notte, le strade nei pressi dei porti si sono allagate. In particolare i danni sono stati maggiori in alcune città del Mare del Nord, tra cui Scheveningen, il sobborgo balneare dell’Aia.

