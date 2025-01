Jocelyn Wildenstein, la socialite svizzera soprannominata “Catwoman” per i suoi tratti felini ottenuti attraverso numerosi interventi di chirurgia estetica, è deceduta a Parigi all’età di 84 anni a causa di un’embolia polmonare. Nata a Losanna, Svizzera, il 7 settembre 1945, Jocelyn Périsset trascorse la sua giovinezza tra nuotate nei laghi e sci sulle montagne vicine. Nei suoi vent’anni si trasferì a Parigi, frequentando ambienti mondani e coltivando il sogno di viaggiare in Africa. Durante un safari in Kenya nel 1977, incontrò il miliardario mercante d’arte Alec Wildenstein, che sposò l’anno successivo.

La coppia visse nel ranch Ol Jogi in Kenya, dove Jocelyn sviluppò una passione per i grandi felini, arrivando a costruire un recinto a prova di proiettile per due tigri. Il matrimonio con Alec si concluse nel 1999 con un divorzio altamente mediatizzato, che le fruttò un accordo di 2,5 miliardi di dollari, seguito da 100 milioni di dollari all’anno per 13 anni. Nonostante la sua fortuna, nel 2018 dichiarò bancarotta, sostenendo di aver esaurito le sue risorse finanziarie.





La sua relazione più nota dopo il divorzio fu con il designer francese Lloyd Klein, di quasi tre decenni più giovane. Iniziata nel 2003, la loro storia fu spesso turbolenta, con arresti e ordini restrittivi reciproci. Nonostante ciò, rimasero insieme fino alla sua morte. Jocelyn divenne famosa per i suoi numerosi interventi di chirurgia estetica, iniziati circa un anno dopo il matrimonio con Alec.

Negli anni, i tratti del suo viso assunsero un aspetto sempre più felino, con gli angoli esterni degli occhi inclinati verso le tempie e la pelle tesa, priva di rughe anche in età avanzata. Nonostante l’evidente trasformazione, spesso negò di essersi sottoposta a interventi chirurgici, attribuendo i suoi tratti a caratteristiche familiari o a cambiamenti di acconciatura. La sua figura ha suscitato curiosità e dibattiti, diventando un’icona controversa nel mondo della moda e del gossip.

Negli ultimi anni, ha partecipato a servizi fotografici per riviste come Paper e Interview, mantenendo il suo stile stravagante e glamour. Nonostante le speculazioni sulla sua vita privata e finanziaria, ha sempre affermato di non preoccuparsi delle opinioni altrui, dichiarando: “Non ho nulla da dimostrare. Alla fine, non mi interessa”. La sua scomparsa segna la fine di un’era per una delle figure più enigmatiche e discusse del jet set internazionale.

