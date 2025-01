Un inizio anno con una brutta notizia per il volto di Canale 5: un lutto in famiglia. Il 1 gennaio 2025 ha annunciato ai follower di Instagram di aver perso una delle persone più importanti per lei. Dopo una Storia con l’emoticon di una rosa appassita e quella di un cuore bianco, è arrivato il post dove, sotto a una foto tenerissima in bianco e nero in cui si tengono per mano ha lasciato questa didascalia.

“Scrissi qualche riga un po’ di tempo fa, la prima volta che ho avuto davvero paura di perderti”. Così inizia il lungo messaggio pubblicato dall’ex volto di Uomini e Donne e del GF Vip per ricordare la nonna, venuta a mancare proprio nelle prime ore del 2025. Un lutto molto difficile da superare, per lei e per la maggior parte delle persone.

Leggi anche: “Il suo volto era famiglia”. Tv e cinema in lutto, il grande attore è morto improvvisamente





Brutto inizio del 2025 per la vip di Canale 5: colpita da un lutto

“Rimpiango l’aver dato per scontate certe cose pensando siano eterne, il tempo perso a volte – continua Sonia Lorenzini – Entravo in casa e non ci davo peso, ma quando è stata male, ho avuto paura, quella paura che un pezzetto di te possa andare via, la paura di non aver fatto abbastanza ed è così non l’ho fatto, non ho condiviso tutto il tempo a disposizione per coltivare quel rapporto che in modo indissolubile rimarrà per sempre, perché lei è la mia nonna”.

Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, ex concorrente del GF Vip e apprezzata influencer, ha salutato la sua amata nonna nelle prime ore del 2025. Un lutto doloroso che, come spesso accade dopo una perdita, fa rimpiangere i momenti in cui avrebbe potuto dedicarle più tempo e che ora non torneranno più. “Quel momento però è arrivato… Ciao rosa mia, Rosina bella… Fai le linguacce a tutti ovunque tu sia. Ti voglio bene”, la conclusione del lungo e accorato post.

La notizia ha scosso tutti i suoi fan e a centinaia, inclusi gli amici vip, si sono riversati sotto quel post per starle vicino. Da Giulia Salemi a Micol Olivieri, da Carlotta Dell’Isola a Nicoletta Larini senza contare la marea di persone comuni. Tutti stretti a Sonia Lorenzini in questo momento difficile.