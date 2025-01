Lutto nel mondo della tv e del cinema. L’attore conosciuto per i suoi numerosi ruoli in film e serie è venuto a mancare lo scorso lunedì, come comunicato dalla Pizzi Funeral Home del New Jersey. Aveva 83 anni. L’attore ha lasciato un segno nel mondo dello spettacolo con interpretazioni in diverse produzioni cinematografiche e televisive. È stato protagonista della soap opera General Hospital nel ruolo di Carmine Cerullo tra il 1994 e il 1996, inoltre, nel celebre film Ace Ventura – L’acchiappanimali del 1994, ha interpretato un agente di polizia che si comporta con sprezzo nei confronti del detective interpretato da Jim Carrey.

Oltre alla sua carriera televisiva, l’attore ha avuto una lunga e variegata carriera al cinema, partecipando a film di successo come Wall Street, The Doors, Honeymoon in Vegas, Speed e Independence Day. Ha anche fatto numerosi cameo in serie TV popolari, tra cui CSI, Seinfeld, Ellen, Another World, Knots Landing, Law & Order, Will & Grace, Spenser: For Hire, Kate & Allie, Così gira il mondo, Moonlighting, Murphy Brown, Melrose Place, Innamorati pazzi, Diagnosis Murder, Six Feet Under, The West Wing e La signora in giallo.

Il suo debutto televisivo risale a un ruolo in sei episodi della serie Ryan’s Hope, dove interpretava il personaggio di Lloyd Lord. John Capodice è stato anche protagonista di due memorabili spot pubblicitari. In uno di questi, per il formaggio string Polly-O, ha interpretato Fred, un pizzaiolo perplesso che si trova a dover gestire un ordine di pizza con “formaggio extra, ma senza salsa di pomodoro e crosta”. In realtà, i bambini che avevano ordinato la pizza volevano solo il formaggio, venduto dalla Polly-O sotto forma di bastoncini di mozzarella, che viene descritto come “la parte migliore della pizza”.

In un altro spot, ha interpretato un personaggio che consiglia il farmaco per il raffreddore Dimetapp. Nato a Chicago il 25 dicembre 1941, John Capodice ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti durante la Guerra di Corea, dal 1964 al 1966, prima di intraprendere la sua carriera di attore alla fine degli anni Settanta.

Nelle carte dell’agenzia funebre John Capodice viene ricordato come un “marito, padre e nonno devoto” che “mancherà a tutti coloro che hanno avuto il piacere di incontrarlo”. Oltre alla sua carriera artistica, John Capodice era anche un membro orgoglioso dell’organizzazione fraterna Blauvelt Sons of Italy Rockland Lodge 2176. Lascia la moglie, le figlie e quattro nipoti. In suo onore, è possibile fare donazioni all’organizzazione di beneficenza per i veterani senza fissa dimora di New York, Rockland Homes for Heroes