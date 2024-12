Terribile incidente in tangenziale, ruota si stacca da un tir e colpisce un’auto

Terribile incidente stamani sulla tangenziale a Torino (nei pressi di Rivoli). Una Fiat 500L degli ausiliari Itp (società concessionaria che gestisce le tratte autostradali A55/A5 e A21), che viaggiava in direzione nord Milano-Aosta, è stata centrata da una ruota staccatasi da un tir che procedeva nella direzione opposta e che è schizzata via invadendo la carreggiata. Il mezzo pesante si è fermato immediatamente dopo l’accaduto.

A quanto riporta Torino Today, sul posto sono intervenuti i suoi colleghi di Itp che hanno chiuso lo svincolo di corso Francia (fino alla cessazione dell’emergenza) e gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo che hanno eseguito i rilievi necessari.





Torino, incidente in tangenziale: ruota si stacca da un tir e colpisce auto

Per fortuna non ci sono state vittime. Un ferito, in condizioni fortunatamente non gravi, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Luigi di Orbassano. Lo scorso 26 giugno un incidente simile costò la vita ad una donna. Stava percorrendo l’autostrada A4 quando è stata centrata in pieno dallo pneumatico di un tir che si era staccato.

La ruota si era schiantata contro il parabrezza dell’auto e non aveva lasciato scampo alla persona alla guida. Inutili i soccorsi la donna, una turista austriaca, era morta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione l’autoarticolato che percorreva la carreggiata in direzione Trieste aveva perso lo pneumatico posteriore sinistro.

E la ruota, che aveva cominciato a rimbalzare, aveva superato la barriera di sicurezza centrale ed era atterrata sul lato conducente dell’auto della donna, che andava verso Venezia. La conducente non era riuscita a evitare l’impatto e la macchina che guidava è andata a sbattere contro la barriera laterale. Ad avvisare i soccorsi alcuni automobilisti in transito.