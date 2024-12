Tempo di festeggiare anche nella casa del Grande Fratello in vista dell’ormai imminente Capodanno. Il clima non è comunque stratosferico, a causa di tensioni che sono cresciute dopo la puntata in diretta. Ma intanto Helena, tra l’altro protagonista di liti furiose con Shaila e Ilaria, sta per ricevere una delle notizie più belle da quando è nella casa più spiata d’Italia.

Infatti, gli altri non lo sanno e nemmeno lei ma Helena avrebbe ottenuto un risultato clamoroso che potrebbe cambiare gli scenari al Grande Fratello. Andiamo a vedere insieme cosa dobbiamo aspettarci agli albori del 2025, quando Alfonso Signorini farà una comunicazione interessante.

Grande Fratello, splendida notizia in arrivo per Helena

L’inizio del 2025 potrebbe essere da incorniciare per Helena, che al Grande Fratello otterrebbe un obiettivo ambito da tutti i partecipanti al reality show di Canale 5. Altri gieffini dovrebbero accontentarsi delle briciole, dato che lei potrebbe letteralmente dominare la scena.

Stando al sondaggio proposto dal sito Angolo delle Notizie, Helena dovrebbe essere la preferita del pubblico e quindi immune grazie al 73% dei voti. Anche Shaila dovrebbe conquistare lo stesso traguardo, anche se è ben distanziata dalla brasiliana, avendo il 15% delle preferenze. Altri due concorrenti sarebbero invece delusi.

Ben più indietro Stefania Orlando e Bernardo, che non andrebbero oltre il 9% e il 3% dei voti, mancando il raggiungimento dell’obiettivo dell’immunità.