Non finisce nel migliore dei modi l’anno per il Grande Fratello. Infatti, il giorno dopo la puntata è arrivata la notizia peggiore per Alfonso Signorini e compagnia, che sono rimasti molto delusi. Ci si aspettava un cambio di trend, invece ciò che si è scoperto ha rattristato non poco i vertici, che si augurano che nel 2025 possano esserci dei cambiamenti sostanziali.

Il Grande Fratello è andato in onda il 30 dicembre e ci sono stati degli strascichi anche nel post-puntata con scontri pesantissimi tra Helena e Shaila e anche tra la stessa Helena e Ilaria Galassi delle Non è la Rai. Ma a poche ore dal 2025 Signorini ha saputo qualcosa che non lo può rendere il conduttore più felice del mondo.

Grande Fratello, brutta notizia per Signorini: l’anno si conclude male

C’erano certamente molte aspettative da parte di Signorini, ma il pubblico non ha proprio dato una sterzata particolare al Grande Fratello. Infatti, le notizie derivanti dagli ascolti televisivi non sono state incoraggianti. Andiamo a vedere insieme cosa è emerso in queste ore.

Il GF è stato visto da 2 milioni e 215mila telespettatori con share che si è attestato al 18,45%, mentre Questi fantasmi! su Rai 1 ha collezionato 2 milioni e 998mila telespettatori e share del 17,86%. L’edizione di quest’anno del reality show di Canale 5, come ricordato dal sito Ultimenotizieflash, continua ad essere la meno vista di sempre.

L’auspicio di Mediaset è che a partire da gennaio possa esserci un’inversione di tendenza, che permetta un incremento dei dati relativi agli ascolti televisivi.