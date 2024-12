Grande Fratello, ultima puntata dell’anno e 3 concorrenti fuori. Tutte donne che non brinderanno al 2025 sotto le telecamere della casa più spiata d’Italia. Due, Maria Monsè e la figlia Perla Maria, sono state eliminate dal pubblico; una, Pamela Petrarolo, si è ritirata. Un abbandono a sorpresa, arrivato nel bel mezzo della diretta di lunedì 30 dicembre che ha stupito e anche emozionato tutti.

La Non è la Rai, entrata a settembre scorso come unico concorrente insieme a Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere (anche lei ritirata settimane fa, ndr) è stata tra le protagoniste più apprezzate di questa edizione, ma come dicevamo ha preso la decisione più drastica e annunciato di voler abbandonare il reality di Canale 5.

GF, Pamela Petrarolo fuori: i motivi del ritiro

In lacrime e al centro del salone, Pamela ha spiegato la sua decisione, che ha sorpreso proprio tutti, dagli inquilini al pubblico da casa: “Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Corro a casa per abbracciare la mia famiglia e per combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità”, ha detto trattenendo a stento la commozione.

Alfonso Signorini, visibilmente colpito dalle parole dell’ormai ex gieffina, ha commentato questa scelta riservando parole di stima a Pamela: “Ti voglio ringraziare per come hai saputo vivere l’esperienza del Grande Fratello. Sei sempre stata un’ottima concorrente. Sappiamo quanto per te questo sia importante, ma capiamo che ora c’è qualcosa di più grande”.

I compagni d’avventura sono rimasti scioccati ma tra abbracci e lacrime hanno poi salutato Pamela, consapevoli della sua scelta difficile ma a quanto pare inevitabile. Perché infatti Signorini ha poi rivelato al pubblico che la decisione di Pamela è legata a un problema di salute che riguarda una persona a lei molto vicina: “Pamela ha saputo nascondere il suo stato d’animo, ma purtroppo la vita, anche in un contesto come questo, ci presenta delle sfide inaspettate”.