Incidente in montagna per Chiara Ferragni. Recentemente vi abbiamo parlato dell’imprevisto che ha avuto Alba Parietti mentre stava sciando a Courmayeur. La conduttrice è stata travolta da due ragazzini che poi si sono dileguati senza prestare soccorso. Il volto noto della tv, subito portata in ospedale, ha riportato la frattura della gamba ed ora è costretta sulla sedia a rotelle.

Anche Chiara Ferragni ha avuto un incidente. Per lei si chiude un annus horribilis, che lei stessa ha definito “Uno dei più difficili della mia vita“. Questo imprevisto non le consentirà di svolgere le attività che desiderava fare coi figli Leone e Vittoria. L’influencer aveva organizzato escursioni e sciate, ma dovrà rinunciarvi. Andiamo a scoprire cosa le è successo e come sta adesso.

Chiara Ferragni e l’incidente: “Ho chiuso l’anno in bellezza”

Chiara Ferragni, che si trova in vacanza a Saint Moritz, in Svizzera, ha aggiornato i suoi follower con alcune story su Instagram. L’imprenditrice digitale si trova sul letto e con la scritta “Per finire in bellezza il 2024” chiede ironicamente: “Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l’ultimo dell’anno, quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni?”.

Su tiktok, poi, ha spiegato cosa è successo e non è quello che uno si aspetterebbe: “Uno pensa che me lo sia rotto facendo scii, correndo, attività strana… no. Contro un ca**o di spigolo, nel modo più sfigato possibile – le parole di Chiara che conclude: “Ma d’altronde, cosa ci aspettavamo da quest’anno?“.

Dopo il pandoro-gate Chiara Ferragni ha dovuto affrontare guai giudiziari e la separazione da Fedez. Negli ultimi giorni ha raggiunto un accordo con il Codacons che le eviterà il processo: l’imprenditrice digitale, riporta MilanoFinanza, donerà 200 mila euro a un’associazione dedicata al supporto delle donne vittime di violenza e risarcirà i consumatori con 150 euro a persona.

