Prima la notizia dell’incidente lanciata Dagospia, poi il messaggio della diretta interessata, ossia Alba Parietti, che ha spiegato nel dettaglio cosa è successo e come sta. Nel primo pomeriggio si è presto diffusa la disavventura in vacanza occorsa alla conduttrice e showgirl. Si trova a Courmayeur con il compagno per trascorrere l’ultimo dell’anno ma lunedì mattina è stata portata subito in pronto soccorso per quanto accaduto sulle piste da sci.

“Oggi ho avuto necessariamente modo di riflettere su quanto sia preziosa la sanità pubblica italiana, spesso criticata, ma che nella realtà si rivela un pilastro fondamentale del nostro Paese”, ha esordito Alba Parietti nel nuovo post che la immortala sulla sedia a rotelle con un cerotto al ginocchio: “Ieri, durante una giornata sugli sci, sono stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote”.

Leggi anche: “Mediaset ha preso una decisione”. Federica Panicucci, fine anno da dimenticare





Alba Parietti, la foto dopo l’incidente sulle piste: come sta

“L’incidente mi ha causato un trauma al ginocchio e oggi mi sono recata all’Ospedale Umberto Parini di Aosta per farmi visitare”, ha proseguito Alba Parietti che ha poi parlato delle cure ricevute dai medici: “Sono rimasta colpita dall’estrema cura, professionalità e attenzione dimostrate non solo nei miei confronti, ma verso tutti i pazienti presenti, nonostante il periodo festivo”, ha scritto ancora menzionando il professore Rocco Mulara e la sua equipe.

Alba Parietti ci tiene a sottolineare che “la sanità pubblica italiana è fatta di grandi professionisti che meritano rispetto e gratitudine. In un momento storico in cui siamo abituati a sentire solo critiche, oggi voglio dare voce a un esempio di eccellenza. Grazie di cuore all’Ospedale Parini e a chi lavora ogni giorno per garantire la salute di tutti noi”.

Alla fine del lungo post la conduttrice ha precisato che ha subito una micro frattura al piatto tibiale (“Diagnosi rima di frattura a livello dell’empiatto libiale esterno associata a minimo affondamento dello stesso”). Sotto una marea di messaggi, anche quello del figlio Francesco Oppini: “Il problema è la gente che non è in grado di sciare e si riversa in massa sulle piste una o due volte l’anno senza rendersi conto di quanto possa essere pericoloso per se e per gli altri. Lo sci è prima rispetto del prossimo, poi di se stessi. Che Natale con i fiocchi quest’anno!”.