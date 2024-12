Non stanno giungendo belle notizie per Federica Panicucci. Mediaset avrebbe optato per una decisione che non piace affatto alla conduttrice televisiva, che potrebbe davvero amareggiarsi molto. Non c’è ancora niente di ufficiale, ma questa indiscrezione di fine anno mnon fa ben sperare per il suo 2025. I vertici starebbero prendendo una scelta inaspettata.

Infatti, au Federica Panicucci era stato detto altro nei giorni scorsi, invece Mediaset starebbe facendo dietrofront deludendola non poco. Ad essere coinvolto è anche un suo collega, che riceverebbe la stessa informazione dall’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Andiamo a scoprire insieme cosa ci dobbiamo attendere da gennaio.

Federica Panicucci, la decisione di Mediaset in vista del 2025

A sganciare la bomba su Federica Panicucci è stato il sito Dagospia e in particolare il giornalista Giuseppe Candela. Mediaset avrebbe assunto una decisione inattesa su Mattino 4, che quindi riguarda pure il collega Roberto Poletti. Si pensava che dopo le feste potessimo rivederli, invece c’è qualcosa che sarebbe cambiato repentinamente.

Candela ha scritto che “il programma Mattino 4 condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti non tornerà in onda, come previsto inizialmente il 7 gennaio. C’è chi accenna a uno stop momentaneo, ma la trasmissione potrebbe essere cancellata. Nei prossimi giorni la decisione definitiva”. Quindi, Rete 4 potrebbe scegliere qualche altro programma in sua sostituzione.

All’inizio del prossimo anno la Panicucci potrebbe non tornare in onda con Poletti, anche se tutto può ovviamente ancora cambiare.