Nuovo capitolo della storia tra Chiara Ferragni e Fedez, la notizia arriva dopo una settimana in cui il gossip ha interessato la coppia, soprattutto lei, con una bomba lanciata da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi aveva dato per certa una nuova gravidanza di Chiara. “Entro aprile 2025, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera annunceranno che aspettano un bambino! Non sbaglio, segnatevi questa data. Non ritratterò mai questa previsione”.

Fabrizio Corona si era poi spinto più avanti rivelando un particolare che era sfuggito ai più. Secondo lui, Chiara non si riferisce a Giovanni come “fidanzato”, ma lo chiama “compagno”, nel senso di “compagno di vita”, suggerendo che la relazione stia evolvendo in modo solido e serio, soprattutto dopo il turbolento anno che Chiara Ferragni ha attraversato.





Chiara Ferragni e Fedez si sono ufficialmente separati

Un capitolo che sembra chiuso. Gli avvocati di Fedez, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, contattati dall’ANSA, hanno confermato che, “nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall’influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli”.

Dai diretti interessati nessuno commento. Fedez, da parte sua, aveva già pizzicato l’ex durante la recente ospitata aReal Talk, su Youtube. In che modo? Ma in rime. Aveva detto: “Chi perde un marito poi trova un tesoro/amore fa rima con patrimonio […] Non so che cos’era che ti tratteneva, da prendere il tutto e andartene via, come se ogni giorno ti alzassi dal letto, e per ogni bacio un’amnesia”.

Poi non le aveva risparmiate neppure al nuovo compagno della ex, Giovanni Tronchetti Provera. Ospite di Cruciani alla Zanzara non aveva detto: “Spero mi arrivino delle gomme da neve per Natale, un piccolo cadeaux”.