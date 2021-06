La storia è quella della mamma più giovane del Paese. Non sarebbe stata a conoscenza della gravidanza, e la scoperta è avvenuta quando aveva appena 10 anni. A indagare sulla vicenda anche i servizi sociali e i capi del consiglio. Una fonte che conosce la famiglia ha detto: “È stato un grande shock”.

Un primo caso risale all’anno 2014, quando a dare alla luce un bambino è stata una giovanissima coppia di origine britannica: la mamma di appena 12 anni e il papà di 13. Poi nel 2017 un secondo caso, quello di una bambina di appena 11 anni. Sulla vicenda, pochi dettagli diffusi dalle testate giornalistiche locali e tanti dubbi irrisolti. Stando alle informazioni rese, il parto sarebbe avvenuto dopo 30 settimane di gravidanza.

La storia è stata diffusa dal quotidiano inglese The Sun: la piccola è rimasta incinta quando aveva solo 10 anni e al contempo la famiglia non ne avrebbe saputo nulla. Mamma e figlio, partoriti dopo più di 30 settimane, sono entrambi sani: “Ora è circondata da un aiuto esperto. La cosa principale è che lei e il bambino stanno bene”, fanno sapere le fonti.





Per motivi di privacy, il nome della bambina non è stato reso noto, così come resta un mistero l’identità del padre del bambino, che avrebbe messo incinta la bambina di 10 anni. Una storia che ha dell’incredibile e che riporta inevitabilmente al nome di Tressa Middleton, che aveva appena 12 anni quando ha dato alla luce il figlio nel 2006. E sulla vicenda si è espressa anche la dottoressa Carol Cooper.

Tressa Middleton aveva 11 anni quando resta incinta del fratello maggiore in seguito alla violenza sessuale. La piccola nascitura venne data in adozione a seguito della verità emersa sulla paternità, una dolorosa realtà con la quale Tressa ha dovuto convivere per diverso tempo, prima di ritrovare la serenità al fianco del fidanzato Darren, padre del suo secondo figlio.

Sul Maily Online, Tressa ha affermato: “Avrei dato la mia vita per lei, ma era un rapporto complesso. Ci sono stati momenti in cui l’ho guardata e ho visto la faccia di mio fratello Jason. Ma l’amavo comunque, con tutto il cuore. Non volevo rinunciare a mia figlia, ma ero troppo giovane per essere una mamma”.