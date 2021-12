Parcheggio choc: auto sfonda la vetrina di un negozio e travolge gli scaffali

Sbaglia manovra, sfonda la vetrina di un supermercato e colpisce alcni scaffali rovesciandoli. Una persona a bordo di una Audi rossa, evidentemente poco avvezza ai parcheggi, ha sfondando la vetrina di un negozio e distruggendo alcuni scaffali.

Gli agenti della polizia del Derbyshire sono stati chiamati all’Osmaston Park Superstore di Allenton ieri sera, sabato 18 dicembre, dopo l’incidente. L’Audi A3 rossa ha causato danni in un negozio per cibo di animali.

Nell’incidente ha demolito la finestra e uno degli scaffali, causando molti danni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, a parte l’orgoglio dell’autista. In un tweet, l’Unità di polizia stradale del Derbyshire ha affermato che stanno indagando sull’incidente, ma a quanto pare è stata solo una svista dell’autista.

“Un’Audi è entrata in una vetrina. Indagini in corso, ma le prime indagini di telecamere a circuito chiuso mostrano i problemi che ha avuto grossi problemi nel parcheggiare. Nessun ferito ma molti, molti danni”, si legge nel tweet della polizia.

Sainsbury's, Osmaston Park Road, Derby. In-store cleaner required in the pet food aisle please. Audi drives in to shop window. Investigation ongoing but initial CCTV enquiries shows poor standard of driving in car park. No injuries but lots and lots of damage. #DriveToArrive pic.twitter.com/cDWoBwTJpy