“Almeno 15 morti”. Gravissimo incidente ferroviario, già si parla di una delle tragedie più imponenti dell’anno, almeno dal punto di vista di movimento su rotaia. Il terribile scontro tra un treno passeggeri e uno merci, è avvenuto nella mattinata di lunedì 17 giugno. L’incidente è avvenuto in una zona turistica molto popolare e quindi piena di persone. Le autorità locali fanno sapere che le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, con una squadra di medici, squadre di soccorso e ambulanze sul posto.

Non solo, la polizia locale ha dichiarato in tv che per il momento sarebbero quindici le persone che hanno perso la vita e circa 60 quelle rimaste ferite. Siamo in India, nello Stato del Bengala occidentale precisamente. Qui, la primo ministro dello Stato Mamata Banerjee, in un post su social ha scritto: “Sono scioccata nell’apprendere, soltanto ora, la notizia del tragico incidente ferroviario, nell’area di Phansidewa, nel distretto di Darjeeling”.





“Almeno 15 morti”. Gravissimo incidente ferroviario

Ad avere la peggio i passeggeri sul treno Kanchanjunga Express, che collega la città di Calcutta e quella di Silchar, nello stato nord-orientale dell’Assam. Il misfatto è accaduto nella regione di Darjeeling, destinazione turistica molto popolare per le sue piantagioni di tè e le meravigliosi viste sull’Himalaya. “La situazione è grave”, ha quindi confermato il sovrintendente della polizia di Darjeeling Abhishek Roy, citato dalla Cnn.

Le terribili immagini dei soccorritori sul posto e dei passeggeri rimasti incolumi, fanno vedere la tragicità della collisione: un vagone ferroviario riverso su un lato, con parti dello stesso schiacciate e un altro convoglio sollevato dalle rotaie e appoggiato su di un altro. Da quello che riportano le autorità, sembra che il treno merci non abbia rispettato uno stop, ignorando un segnale e quindi tamponando il Kanchanjungha Express.

#WATCH | Wagons of goods train have derailed after the train collided with Kanchenjunga Express at Ruidhasa in Darjeeling district of West Bengal pic.twitter.com/YZ0OmM6Fgd — ANI (@ANI) June 17, 2024

“Condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari. Prego affinché i feriti si riprendano al più presto. Ho parlato con i funzionari e ho fatto il punto della situazione. Sono in corso le operazioni di soccorso per assistere le persone colpite. Anche il ministro delle Ferrovie Ashwini Vaishnaw si sta recando sul luogo dell’incidente”, ha scritto su X il premier Narendra Modi.

