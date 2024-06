Scontro choc trattore-moto, Andrea muore sul colpo

Scontro trattore-moto: un tragico incidente è costato la vita ad Andrea Bottaccini, 35 anni. Il dramma è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio. La vittima stava percorrendo a bordo della sua motocicletta la strada che collega una zona industriale alla frazione dove vive.

L’incidente è avvenuto nel comune di Zevio (Verona). Alla guida del mezzo agricolo si trovava una donna di 52 anni, che ha avuto un malore a seguito dell’incidente ed è stata trasportata all’ospedale di Borgo Roma per accertamenti.

Scontro choc tra moto e trattore, muore uomo di 35 anni

Secondo quanto riportato, la donna stava rientrando dal lavoro nei campi e cercava di raggiungere il piazzale della propria abitazione, situato dall’altra parte della trafficata via.

Gli automobilisti di passaggio hanno subito allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente l’automedica e l’ambulanza , ma nonostante i tentativi disperati di rianimare Bottacini, i traumi riportati erano troppo gravi.

Anche i carabinieri della stazione di Zevio sono intervenuti per effettuare i rilievi di legge. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente. Il magistrato di turno, informato dell’accaduto, ha autorizzato la consegna della salma ai familiari per i funerali.

La comunità locale è rimasta profondamente scossa dalla perdita di Andrea, un giovane molto conosciuto e benvoluto. Il gruppo di volontari del borgo, frequentato assiduamente dalla vittima, ha deciso di rinviare la manifestazione prevista per festeggiare i cent’anni della campana “Grossa”, in segno di lutto.