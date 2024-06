Muore a 38 anni dopo una misteriosa febbre. Un malore fulminante che non gli ha dato scampo. Si svolgeranno oggi i funerali di Matteo, la cui scomparsa ha sconvolto tutti. L’uomo lascia la compagna e una figlia di neanche cinque anni. Ma a piangerlo è un intero paese.

“Non aveva alcun problema di salute, è successo tutto all’improvviso”, ha raccontato Mara, la compagna di Matteo al quotidiano La Nuova Ferrara che alla vicenda dedica un ampio articolo in cui vengono ricostruiti i i terribili momenti che hanno preceduto la morte del 38enne. Matteo e Marta erano fidanzati da circa dieci anni. La loro bambina si chiama Celeste.

Colpito da un malore improvviso, Matteo Astrologo muore a 38 anni

Matteo Astrologo, che tutti chiamavano “Astro”, è morto domenica scorsa. Viveva con la compagna Marta e la piccola celeste a Migliarino (Ferrara). E proprio a casa domenica ha accusato i primi problemi, una febbre persistente, situazione che si è aggravata alla sera quando sono stati chiamati i soccorsi, ma per il 38enne c’è stato nulla da fare.

La terribile notizia ha causato un profondo choc. Astrologo faceva il rappresentate di giochi. “Matteo era conosciuto un po’ dappertutto, sia per il lavoro, che per l’indole, il suo carattere sempre gioviale – riporta sempre come riporta La Nuova Ferrara -. Lavorava in tutto il Nord Est, quindi Veneto, Friuli, Lombardia ed Emilia Romagna per Romagna Giochi, tra bar e sale giochi. Poi ha sempre frequentato gli amici”.

La famiglia ora lo ricorda con una frase: “In cielo, c’è una stella per ognuno di noi, sufficientemente lontana, perché i nostri dolori non possano mai offuscarla…e brillerà sempre.. anche se il cielo sarà coperto, saranno lì… per noi a guardarci da lassù e noi ammirarle da qua giù, ma soprattutto, non si spegneranno mai”.

Oltre alla figlia piccola Celeste e la compagna Marta, Astrologo lascia mamma Sandra, papà Marco con Elena, i suoceri, la cognata, tutti i parenti, gli amici e quanti l’hanno conosciuto e amato per il suo carattere allegro e i modi gioviali. I funerali sono fissati per oggi pomeriggio, alle 15.30 nella chiesa di Migliarino.

Al termine della cerimonia il caro “Astro”, proseguirà per l’ultimo viaggio al Giardino della cremazione di Copparo. In suo ricordo i familiari dispensano dall’inviare fiori, ma sono graditissime donazioni per opere di bene.