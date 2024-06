Turista muore folgorato in vacanza nella piscina idromassaggio. Una tragedia assurda. L’incidente è avvenuto in un resort davanti a decine di altri ospiti della struttura sconvolti. Alcuni di questi hanno tentato di salvare l’uomo dalle scosse elettriche, ma non ci sono riusciti.

La vittima è un 43enne. L’uomo è deceduto dopo aver subito una scossa elettrica in una vasca idromassaggio. Insieme a lui, nella vasca, c’era anche la moglie. Secondo le informazioni della Procura locale, l’uomo e sua moglie si trovavano all’interno della vasca idromassaggio situata nella zona piscina del resort quando un probabile guasto elettrico ha finito per folgorare entrambi. La donna è viva per miracolo, ma versa in condizioni gravissime.

“Una tragedia assurda”: turista muore folgorato nella vasca idromassaggio

La scena drammatica è stata ripresa in un video che ha fatto il giro del web. Immagini che lasciano senza parole. Tra le urla, altri turisti hanno tentato di togliere i due dalla vasca da bagno immersa tra le palme di una spiaggia da sogno, ma non ci sono riusciti a causa della corrente elettrica.

A un certo punto, si può vedere una persona che fa un massaggio cardiaco a una donna che ha subito uno choc dopo aver tentato di entrare nell’acqua per salvarli. Le sue condizioni di salute non sono ancora note.

NEW: Texas man dies after being electrocuted in a Jacuzzi at a Mexican resort, leaving his wife with life-threatening injuries



Il tragico incidente è avvenuto in un villaggio vacanze in Messico, nello stato di Sonora. La vittima si chiama come Jorge Guillén. L’uomo era partita insieme alla moglie dagli Stati Uniti per trascorrere una vacanza in questo lussuoso resort. Purtroppo, quello che doveva essere un momento di relax e svago si è trasformato in una tragedia.

Le autorità locali stanno indagando per chiarire le cause esatte del guasto elettrico che ha portato alla folgorazione di Jorge Guillén e al ferimento di sua moglie. Nel frattempo, il resort è stato chiuso temporaneamente per verifiche di sicurezza, e per garantire che un incidente del genere non si ripeta. I familiari delle vittime sono stati avvisati e stanno ricevendo supporto in questo momento di dolore.