Camion si ribalta, oltre 150mila pomodori sulla strada provocano sette incidenti e tre feriti

Una massa di pomodori sparpagliati su un’autostrada ha creato molti disagi al traffico, con la strada chiusa e le auto deviate su strade secondarie. L’incidente si è verificato lunedì 29 agosto sulla California Highway Patrol, l’autostrada della California, e le immagini hanno fatto il giro del web.

Un camion che stava guidando nella corsia in direzione ovest dell’autostrada 80 vicino alla città di Vacaville, nella Bay Area, si è scontrato con altri veicoli prima di schiantarsi contro il guardrail centrale ribaltando il grosso carico di pomodori sulle corsie in direzione est e provocando sette incidenti stradali con tre persone ferite, di cui una grave.





Come affermato da Jason Tyhurst, un agente di pattuglia autostradale della California, il camion ha rovesciato più di 150.000 pomodori su circa sessanta metri della trafficata interstatale, ha detto Tyhurst al New York Times. Quattro veicoli in viaggio verso est non sono riusciti a frenare in tempo e sono letteralmente scivolati sui pomodori per poi schiantarsi l’uno contro l’altro.

Pomodori sparpagliati su un’autostrada in California, 3 feriti – I pomodori, infatti, hanno creato condizioni pericolose sulla strada. “Quelle bucce di pomodoro, una volta che hanno colpito l’asfalto si sono sfaldate ed è stato come camminare sul ghiaccio”, ha spigato ancora l’agente intervistato dal New York Times. A seguito dell’incidente tre persone, gli automobilisti finiti fuori strada a causa dei pomodori, sono state portate in ospedale e una persona ha riportato gravi ferite.

Pomodori sparpagliati su un’autostrada in California, 3 feriti – Pedro Quintana, portavoce del dipartimento dei trasporti della California (Caltrans), ha detto al Los Angeles Times che i pomodori hanno lasciato la strada scivolosa e le squadre hanno utilizzato gli spazzini per ripulire i pomodori e il succo dalle corsie in direzione est, che sono state riaperte sei ore dopo l’incidente.

