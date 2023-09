Tragedia in famiglia, la scoperta choc in casa. Le pagine di cronaca nera continuano purtroppo a riempirsi della morte di piccoli innocenti, bambini privi di colpa che troppo presto volano in cielo come angeli. La drammatica scoperta avviene dopo una segnalazione dell’agenzia funebre da parte del padre della vittima. Sarebbero stati gli impresari stessi a insospettirsi di fronte all’insolita richiesta dell’uomo; motivo che li ha dunque mossi ad allertare di conseguenza le forze dell’ordine.

Bambino di 7 anni trovato morto in casa, la scoperta choc. La drammatica vicenda colpisce l’opinione pubblica e fa il giro del web in pochissimo tempo. I fatti sarebbero avvenuti a Perpignan, in Francia. Un intreccio di indizi e di sospetti hanno ppi condotto i militari sulla pista d’indagine che vedrebbe l’avvio di un’inchuesta a scapito del padre di tre figli e dello zio degli stessi, entrembi indagati per omicidio, tentato omicidio, violenza su minori di quindici anni, occultamento di cadavere, falsificazione e uso di falsificazioni e sequestro di persona.

Bambino di 7 anni trovato morto in casa, la scoperta choc delle forze dell’ordine

Due scenari apparentemente sconnessi poi rivelatasi gli stessi di una vera e propria tragedia che ha colpito un bambino di 7 anni e le due sorelline di 2 e 3. Tutto ha avuto inizio da una chiamata che l’uomo di 28 anni, padre dei bambini, avrebbe fatto all’agenzia funebre. Una richiesta insolita avrebbe subito insospettito gli impresari che hanno dunque chiesto l’intervento delle forze dell’ordine nell’appartamento da cui è arrivata la telefonata.

In un primo momento i militari, giunti al quarto piano dell’abitazione, non hanno ottenuto alcuna risposta per entrare. Motivo questo che li avrebbe spinti a forzare la porta e proseguire nella perquisizione. Dentro l’appartamento, poi, la drammatica scoperta nel bagno. Un bambino di 7 anni è stato trovato nella vasca parzialmente scongelato. Nell’abitazione anche il padre, messo in manette e posto in custodia. Poi la seconda pista sulla sorelline della vittima.

Le forze dell’ordine hanno ricevuto al contempo una seconda segnalazione provenire questa volta dall’ospedale. I medici hanno informato del ricovero di due bambine di 2 e 3 anni presso la struttura ospedaliera di Perpignan. Su di loro i segni di un trauma. Dopo essere intervenuti sul posto i militari hanno appreso che le bambine erano le sorelle del piccolo di 7 anni trovato morto nella vasca. Si apre dunque l’inchiesta non solo sul padre dei bambini ma anche sullo zio, 33 anni, messo in custodia. La vicenda resta al vaglio degli inquirenti per chiarire le dinamiche puntuali della situazione.