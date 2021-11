“Ora sono felice!”. Il nuovo intervento estremo (e choc) dell’Alieno nero: la trasformazione

L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Anthony Loffredo è l’ultimo di una serie di operazioni che l’aspirante ‘Alieno nero’ ha subito, tra cui il taglio del naso e del labbro superiore, la lingua divisa e l’intero corpo, compresi i bulbi oculari, ricoperto di tatuaggi.

Ma nonostante la trasformazione choc il 33enne ha affermato di aver raggiunto solo il 34% del suo obiettivo di trasformarsi in un alieno, secondo quanto riportato da The US Sun. Antony Loffredo, che pubblica i suoi look sempre più inquietanti su Instagram sull’account Black Alien Project, ha pubblicato nuove immagini per documentare il suo grottesco intervento chirurgico.

L’anno scorso, Anthony si è recato in Spagna per farsi rimuovere chirurgicamente il naso poiché l’operazione è illegale nel suo paese natale, la Francia. Sperando di sembrare meno umano e più somigliante a un alieno, gli sono stati anche applicati degli impianti dermici sul viso, che conferiscono alla sua pelle una consistenza più irregolare, nonché protuberanze in stile rettile sulla fronte e linee cesellate sugli zigomi.





In questi giorni Antony Loffredo si è sottoposto a un intervento decisamente estremo, la rimozione di due dita della mano sinistra per formare un bizzarro artiglio “alieno”. Il 33enne ha pubblicato una clip sulla sua pagina dopo l’intervento chirurgico, mostrando una cicatrice sanguinante e la didascalia “Sviluppo la mia pace interiore”.

Tantissimi i commenti al video choc: “Sfacciata mancanza di rispetto nei confronti di coloro che sono sfortunati ad aver perso gli arti e cercano modi per funzionare come dovrebbe il corpo umano”, ha scritto un utente dei social media. “Alla fine te ne pentirai al 100%”, ha detto un altro.