Esaurimento nervoso in aeroporto, urla, lacrime e disperazione del passeggero. Una vicenda che sta facendo il giro del web attraverso un video che mostrerebbe tutto: immagini di tensione dopo la scoperta del passeggero affezionatissimo ai suoi amici a quattro zampe.

Perde i cani in aeroporto, poi il crollo nervoso del passeggero. Il video sarebbe stato girato da una testimone che avrebbe assistito alla scena durante lo scalo all’aeroporto di Istanbul. Non appena condiviso sui social, il video he ricevuto un clamoroso numero di visualizzazioni: oltre 2,3 milioni di utenti hanno avuto modo di conoscere la storia di un uomo che ha temuto di aver perso i suoi cani, “i miei bambini”, come li ha definitivi.

Leggi anche: “Una bimba di 10 mesi abbandonata”. Attimi di terrore all’aeroporto, ecco dov’era finita la mamma: è mistero





Perde i cani in aeroporto, poi il crollo nervoso del passeggero: il video del momento

Dopo lo scalo all’aereporto di Instanbul, l’uomo avrebbe chiesto: “Dove sono i miei cani? Voglio vedere i miei cani, non è possibile che siano scomparsi! Pagherò qualsiasi cifra”. Poco dopo è andato incontro a un vero e proprio crollo nervoso tra urla disperate e pianti davanti ai presenti, ovvero sotto gli occhi di altri passeggeri e autorità aeroportuali.

Il nome del passeggero in questione è quello di Joao Paulo de Costa, partito dalle Filippine e diretto verso la Svizzera in compagnia della moglie e, appunto, dei 4 cani a cui è più che affezionato. In un primo momento, nessuna traccia dunque degli amici a quattro zampe, non appena Joao ha chiesto di poterli controllare, i funzionari della compagnia aerea non sapevano dove cercarli.

Ma la vicenda fortunatamente ha un lieto fine. Infatti i 4 cani di Joao sono stati rintracciati e il passeggero è potuto tornare ad abbracciarli. Un racconto commentato anche dal diretto interessato sui social dove ha colto l’occasione di rivolgere un appello per sensibilizzare tutti in merito all’accaduto: “Possiamo vedere chiaramente l’abbandono fatto ai miei figli. I nostri animali a quattro zampe non meritano questo trattamento. Non possono essere trattati come borse o oggetti”.