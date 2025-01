Il 2 gennaio 2025, un tragico incidente aereo ha scosso la comunità di Fullerton, nella contea di Orange, California. Un piccolo velivolo monomotore, identificato come un Van’s RV-10, è precipitato su un edificio commerciale situato al 2300 di Raymer Avenue intorno alle 14:30. L’impatto ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre diciotto. Le autorità non hanno ancora reso note le identità delle vittime, né è chiaro se fossero a bordo dell’aereo o all’interno dell’edificio al momento dell’incidente. I feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati negli ospedali locali; al momento, non sono disponibili dettagli sulle loro condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo era decollato dall’aeroporto di Fullerton e stava effettuando una manovra di avvicinamento per l’atterraggio quando ha perso quota, schiantandosi contro l’edificio. L’impatto ha provocato un incendio, con dense colonne di fumo visibili a chilometri di distanza. Le squadre dei vigili del fuoco di Fullerton e dell’Orange County Fire Authority sono intervenute rapidamente, evacuando l’edificio e domando le fiamme.





Aereo cade sul centro commerciale: morti e feriti

Un testimone presente all’interno dell’edificio ha riferito: “Stavamo lavorando quando abbiamo visto una grande esplosione sul soffitto. Il nostro capo ha urlato di evacuare immediatamente l’edificio, e siamo usciti tutti in fretta”. La Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato che il velivolo coinvolto è un Van’s RV-10, un aereo monomotore a quattro posti.

Le cause dell’incidente sono attualmente sotto indagine da parte della National Transportation Safety Board (NTSB) e della stessa FAA. Al momento, non sono state fornite informazioni sulle possibili cause dell’incidente. Questo tragico evento segue un altro incidente avvenuto a novembre, quando un aereo monomotore si è schiantato nella zona di Artesia Avenue, a est dell’aeroporto di Fullerton, causando ferite moderate ai due occupanti.

Plane Crashes Into Building in Fullerton, California



A plane has reportedly crashed into a building near Fullerton Airport in California, triggering a 4th alarm fire. Smoke has been spotted in the area as Fullerton Fire and OCFA units respond to the scene.



The incident is under… pic.twitter.com/6hABJlgCQJ — News is Dead (@newsisdead) January 2, 2025

#USA Un piccolo aereo con 2 persone a bordo è precipitato su un magazzino a Fullerton in California causando la morte dei 2 e il ferimento di 11 persone. pic.twitter.com/KjJIEOc4sF — Angelo Gambella (@agambella) January 3, 2025

Here is the flight data from the Fullerton small fixed wing plane crash and you can see the aircraft trying to fly a full pattern while losing altitude before dropping in a classic stall-spin on final – aircraft was an RV10 – N8757R



The airport as literally right next to the… pic.twitter.com/BVwb6q9CAp — deх (вall dnт lιe) (@balldntlie_) January 3, 2025

Anche in quel caso, l’aereo stava tentando di atterrare all’aeroporto locale. Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie delle vittime e hanno assicurato che verranno condotte indagini approfondite per determinare le cause dell’incidente e prevenire futuri eventi simili. La comunità di Fullerton, intanto, si stringe attorno ai familiari delle vittime e ai feriti, offrendo supporto e solidarietà in questo momento di dolore.

