Panico in volo, atterraggio d’emergenza per il volo EasyJet: cosa è successo

Paura sul volo Easy Jet, costretto a deviare la sua tratta ed atterrare a Bari. Racconta il Giornale: “Un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Bari del volo EasyJet EZY8556 partito da Antalya, in Turchia, e diretto all’aeroporto Gatwichk di Londra a causa di un’adolescente di 16 anni che avrebbe provato ad aprire il portellone con l’aereo in volo rompendone la maniglia e minacciando addirittura di accoltellare uno dei membri dell’equipaggio”.

Cosa è successo? Il Sun, citando alcuni testimoni oculari, scrive come una 16enne avrebbe perso la pazienza perché accanto a lei sedeva una bambina di 10 anni colpita da un forte attacco di tosse. Dopo aver chiesto di provare a smettere, la bambina sarebbe andata nel bagno dell’aereo per provare a trovare una soluzione.





Aereo Easy Jet partito dalla Turchia per Londra dirottato a Bari

Nonostante tutto, la giovane di 16 anni ha completamente perso la testa: avrebbe insultato i membri dell’equipaggio tentando di aprire uno dei portelloni dell’aereo EasyJet ma rompendone la maniglia. “I membri dell’equipaggio l’hanno tirata via e l’hanno trattenuta, uno di loro ha cercato di calmarla”.

Niente da fare, addirittura la ragazza avrebbe iniziato a urlare minacciando di accoltellare qualcuno dell’equipaggio. “Tutto questo accadeva a metà aereo, mentre cercavano di allontanarla dalla porta. Ero davanti e lei ed è corsa giù per l’aereo. Per motivi di sicurezza avremmo effettuato un atterraggio di emergenza ed è iniziata la discesa verso Bari”.

Dopo l’accaduto, che risale al 27 dicembre, sempre al The Sun la compagnia ha rilasciato una breve dichiarazione. “L’equipaggio di cabina di EasyJet è addestrato a valutare e valutare tutte le situazioni e ha agito rapidamente e in modo appropriato per garantire che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non fosse compromessa in nessun momento.