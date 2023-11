Malore in tribuna: attimi di grande apprensione durante la partita di tennis tra Jannik Sinner e Holger Rune, al Pala Alpitour di Torino. Siamo nello strepitoso contorno delle ATP Finals dove i più grandi esponenti di questo sport si sfidano a colpi di dritti e rovesci. Valida per la semifinale, l’ultima partita tra l’italiano e il danese, ha visto vittorioso proprio il giovane sportivo di Sesto (Val Pusteria) avere la meglio. E chiaramente, come a volte capita in partite importanti come queste, succede sempre qualche piccolo fuori programma.

Come ad esempio il bambino che ha fermato poco prima del match il famoso tennista italiano. E solo dopo si è saputo cosa gli ha detto veramente. Jannik Sinner fa il suo trionfale ingresso in campo con un bambino per mano. Il piccolo è felice come non mai di essere vicino al campione. Poi il piccolo gli sussurra qualcosa all’orecchio e il tennista sorride, felice. “Mi ha detto ‘Forza Jannik, stasera siamo tutti con te”.





E aveva ragione quel bimbo, tutto il palazzetto era per il ragazzo nato a San Candido. E proprio quel bambino è nel cuore di Jannik Sinner, che dopo la vittoria contro Rune lo ha immortalato in una storia su Instagram. “Sinner’s biggest fan” ha scritto il numero 4 al mondo. Momenti di grande apprensione poi durante il match, quando una persona tra il pubblico si è sentita male.

Che palle enormi ha avuto Jannik Sinner per fare questa volée meravigliosa sul punto che gli avrebbe dato il break?

Ci penso spesso. È IL MIO IMPERO ROMANO.pic.twitter.com/ulufR0Os80 — Giù ☀️ (@d4rksaoirse) November 17, 2023

È successo tutto durante il secondo set il danese e l’italiano. Sinner stava per battere, ma appena si è reso conto di quello che stava capitando dietro di lui, ha deciso di fermarsi e sincerarsi delle condizioni della donna. Proprio così, una donna dai capelli lunghi, si è sentita male durante la partita. Il campione italiano ha quindi atteso l’intervento dei medici e il trasporto in barella prima di riprendere la sfida contro Rune.

Quel sorriso stupendo e il pugnetto di Matteo, 7 anni, che dice a Sinner: “dai Jannik, tifiamo tutti per te”pic.twitter.com/vAEYYFI1Yz — Dario Puppo (@DarioPuppo) November 17, 2023

Un gesto che di certo non è passato inosservato e ha fatto breccia nel cuore dei tifosi. Alla fine dei giochi, il match è stato interrotto per circa un minuto, nel silenzio (prima) del Pala Alpitour e negli applausi (dopo) per il bel gesto di Jannik Sinner. Alla fine la partita riprende e Sinner sbaraglia Rune. Altra grande serata per lo sport italiano.

