“Siamo increduli e pieni di dolore. Porterò sempre con me il ricordo degli abbracci allo stadio ai gol della nostra amata squadra viola. Da domenica, dalla notizia del malore che lo ha colpito, siamo rimasti tutti col fiato sospeso, tra speranza e preoccupazione. Ho sempre apprezzato la passione e l’impegno con cui ha guidato la squadra, sempre a viso aperto”. Sono parole che toccano il cuore quelle del sindaco di Firenze Diego Nardella, tra i primi a commentare la notizia della scomparsa del dirigente.

Dopo di lui tutti i club di Serie A. Dalla Roma, che sul suo profilo X scrive: L‘As Roma si unisce al cordoglio per questa tragica notizia. I nostri pensieri sono rivolti ai suoi familiari e a tutta la Fiorentina”. Al Cagliari: “Il Cagliari Calcio partecipa con commozione al dolore per la scomparsa di una persona schietta e leale, dirigente illuminato, che in questi anni con le sue competenze e il suo entusiasmo ha saputo dare impulso alla crescita della Serie A”.





Morto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina

In tanti avevano sperato nel miracolo, ma nel primo pomeriggio di oggi, 19 marzo, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare: Joe Barone, il direttore sportivo della Fiorentina, è morto a 57 anni. Domani sarebbe stato il suo compleanno. Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso, era stato colto da un malore domenica scorsa.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate. La notizia del malore di Barone era stata uno choc per tutta la squadra. Al suo fianco fin dal primo momento la moglie Camilla, mentre lunedì erano arrivati i quattro figli partiti immediatamente con un volo da New York. Anche il ds Daniele Pradè, insieme ad altri dirigenti, è sempre rimasto al San Raffaele nella speranza di un miglioramento delle condizioni, che purtroppo non si è verificato.

“Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”.