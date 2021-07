Lorenzo Insigne, la dedica d’amore anche per lui. Una notte magica e indimenticabile tutta da festeggiare dopo la vittoria della Nazionale azzurra contro l’Inghilterra. Hanno saputo resistere in campo fino all’ultimo gol, segnato con il sogno di portare a Roma la grande Coppa degli Euro 2020. Anche per Lorenzo Insigne è stato tempo di festeggiare, con tanto di lacrime agli occhi.

Scioglie anche lui la tensione e si abbandona agli abbracci dei compagni di squadra in festa, Lorenzo Insigne, come molti campioni, non può che ritrovarsi in videochiamata con la moglie, Jenny Darone. Insieme la coppia non trattiene la commozone e si lascia andare a una dedica che arriva praticamente in diretta. Per Lorenzo Insigne, la vittoria più grande.

Insieme come marito e moglie, Lorenzo Insigne e Jenny Darone pronunciano il fatidico ‘si’ nel lontano 2012. E il tempo e l’amore non potevano che portare frutti migliori: diventano anche genitori di due splendidi bambini, Carmine e Christian. Un Euro 2020 che ha visto sempre la presenza della moglie del campione, che dall’alto osservava il campo per sostenere il grande protagonista del tiro a giro europeo.





A chiamare la moglie con un video è stato proprio Lorenzo Insigne. Visibilmente commosso, il campione non poteva che abbandonarsi alle lacrime di gioia, con sullo schermo Jenny Darone altrettanto commossa per la grande vittoria portata a casa. Poi il “Ti amo” con cascata di cuori: la dedica non poteva che colpire e fare centro.

Jenny Darone, all’anagrafe Genoveffa Darone, non poteva che omaggiare la squadra della Nazionale rendendo note le foto direttamente con addosso la maglia azzurra e didascalie che lasciano cogliere tutta la gioia di vedere in campo una squadra ricca di determinazione. E i risultati si sono visti abbondantemente: tra i suoi 158 mila follower, un “Orgogliosissima” hanno meritato 55 mila like e oltre 400 commenti.