Amicizia, perseveranza e riscatto nella medaglia d’Oro di Gianmarco Timberi, che insieme all’atleta del Quatar Mutaz Essa Barshim vola a 2,37 conquistando la medaglia più preziosa nel salto in alto.

I due hanno deciso di di dividere la gioia dell’oro. Nessuno spareggio, uno sguardo, una stretta di mano e un abbraccio che mostra quanto sia bello lo sport. “Potevo dividere questo podio solo con Mutaz che è il numero uno – ha detto Tamberi dopo la vittoria – abbiamo avuto lo stesso infortunio e lui sa cosa vuol dire”. Così l’Italia dell’atletica torna a vincere un titolo a cinque cerchi dopo tredici anni. E una ventina di minuti più tardi arriva l’incredibile medaglia d’oro di Marcell Jacobs sui 100. Una giornata da incorniciare per lo sport italiano.

Gianmarco Timberi oro alle Olimpiadi di Tokyo: chi è la fidanzata Chiara

“Non riuscivo a capire cosa stava succedendo, mi tremavano le gambe, avevo il cuore che esplodeva. Piangevo e ridevo, ero in estasi pura. Marcell è in una forma stratosferica, abbiamo fatto la storia. L’Italia a Rio non ha vinto neanche una medaglia nell’atletica, oggi abbiamo vinto due ori nel giro di due minuti. È qualcosa di pazzesco, non mi sto rendendo conto di cosa è successo”.





Prima del successo alle Olimpiadi Gianmarco Tamberi ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Una scena pubblicata sui social, nell’account ufficiale dell’atleta, che ha voluto ringraziare la sua Chiara per la vicinanza e la forza che in questi anni è riuscita a trasmettergli. Chiara Bontempi, classe 1995, è nata ad Ancona. “C’è solo un ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie olimpiadi. – ha scritto Gianmarco Timberi – Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo… TI AMO AMORE MIO”.

La proposta di matrimonio è arrivata dopo 11 anni di fidanzamento. “Non trovo le parole… L’emozione è talmente tanta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito, ti direi di si ogni singolo giorno” ha scritto Chiara postando una foto di un bacio con Gimbo. Chiara Bontempi è la figlia di Piergiorgio Bontempi, ex pilota di superbike che ha gareggiato a livello mondiale nei campionati Superbike e Supersport sino al 2005. Viene ricordato come uno dei piloti più rappresentativi del mondiale Superbike, essendo inserito nella hall of fame del campionato.