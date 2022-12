“Purtroppo devo farlo”. Gianluca Vialli e il tumore, la notizia rattrista l’Italia

Gianluca Vialli, la malattia torna a bussare alla porta dell’ex campione di Sampdoria, Juventus e Chelsea. L’annuncio è arrivato all’improvviso e per molti è stata una autentica pugnalata. Vialli, in questi ultimi anni, è stato fondamentale sostegno a Roberto Mancini ct della Nazionale. Della sua malattia, un tumore al pancreas che combatte da 5 anni, aveva parlato di recente. Era lo scorso marzo quando raccontava la sua battaglia.



“La malattia – raccontava Gianluca Vialli – non è esclusivamente sofferenza: ci sono momenti bellissimi. La vita – e non l’ho detto io ma lo condivido in pieno – è fatta per il 20 per cento da quello che ti succede ma per l’80 per cento dal modo in cui tu reagisci a quello che accade. E la malattia ti può insegnare molto di come sei fatto, essere anche un’opportunità. Non dico al punto di essere grato nei confronti del cancro, eh…”.

Gianluca Vialli si ferma: “Stop a impegni presenti e futuri”



Con una nota, oggi pomeriggio ha dichiarato: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo – prosegue Vialli – è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.



Gianluca Vialli ha raccontato che la battaglia è iniziata nel 2017 a causa di un cancro al pancreas. Per sconfiggerlo si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico e a due cicli di chemioterapia, il primo durato nove mesi, il secondo otto mesi.



La chemio debilitava moltissimo il fisico e Gianluca Vialli in quel periodo era magrissimo. Ha addirittura confessato che per sembrare meno magro indossava un maglione sotto la camicia. Vialli ha iniziato a parlare della sua malattia nel 2018 in una intervista al Corriere della Sera.