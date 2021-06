Il capo delegazione della Nazionale ex ex calciatore della Sampdoria, Juventus e Chelsea e della Nazionale italiana è tornato a parlare del tumore al pancreas affrontato nel 2017 durante “Sogno Azzurro”, la docu-serie di Rai Uno che raccolta gli ultimi mesi della Nazionale vissuti dall’interno.

L’ex attaccante, ora capo-delegazione dell’Italia, ha parlato del periodo più difficile della sua vita. Dal 2017 sta lottando infatti contro un tumore al pancreas, sconfitto grazie all’aiuto della famiglia. Ora sta bene, ma devono passare alcuni anni prima che ci si possa considerare completamente guariti. Durante la puntata di Sogno Azzurro, registrata nei mesi scorsi, Gianluca Vialli ha raccontato la sua esperienza con la malattia, cercando di lanciare un messaggio di coraggio e vicinanza a chi ancora oggi è in lotta contro il terribile male.

“So che, per quello che mi è successo, ci sono tante persone che mi guardano e se sto bene io possono pensare di star bene anche loro. Forse – ha raccontato l’ex attaccante – perché sono stato un giocatore e un uomo allo stesso tempo forte, ma anche fragile e vulnerabile, quindi credo che qualcuno possa essersi riconosciuto in questo”.





“Sono qua con tutti i miei difetti e le mie tante paure, ma anche con la voglia di fare qualcosa di importante”, ha confessato ancora Gianluca Vialli, che nel 2017 ha iniziato la battaglia contro il tumore al pancreas. “Io con il cancro non ci sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me. – ha detto ancora Gianluca Vialli – Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente”.

E ancora: “È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai, sperando che un giorno questo ospite indesiderato si stanchi e mi lasci vivere serenamente ancora per tanti anni perché ci sono ancora molte cose che voglio fare”.

Sottoposto da ben 17 mesi a dei pesantissimi trattamenti di chemioterapia, ad aprile 2020 Gianluca Vialli ha rivelato in un’intervista rilasciata a “Repubblica” di essere “guarito dal cancro al pancreas”. “Appena scoperto il cancro mi sono dato due obiettivi: morire dopo i miei genitori e portare all’altare le mie figlie“, aveva raccontato durante l’intervista.