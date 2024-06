“Se la stanno prendendo con noi”. Europei, il gesto assurdo contro i telecronisti italiani. È successo durante la partita Italia-Albania, che si è disputata sabato 15 giugno nello stadio di Dortmund e che ha incollato milioni di tifosi italiani alla tv. E proprio durante la diretta della partita, in uno stadio gremito del rosso albanese, è successo un fatto davvero triste e vergognoso.

A Dortmund la maggior parte dei tifosi accorsi per il primo match delle rispettive squadre, era a maggioranza albanese. I colori, come dicevamo erano perlopiù rossi e neri ma questo non gli ha comunque permesso di vincere questa prima sfida. L’Italia di Spalletti ha avuto la meglio anche dopo un inizio davvero complesso con il gol più veloce mai preso dalla nazionale tricolore. Dopo 23 secondi infatti, l’Italia di Chiesa era sotto di un gol, ma dopo qualche minuto sopra di due.





“Se la prendendo con noi”. Gesto choc contro i telecronisti italiani

Le cose sono rimaste così fino al termine della partita, grazie ad un possesso palla tutto italiano e ad una gestione difensiva ottimale. Eppure, il fraseggio degli azzurri non è piaciuto affatto ai tifosi albanesi che hanno manifestato tutta la loro frustrazione iniziando a lanciare di tutto in mezzo al campo, perlopiù bottigliette di acqua.

Un gesto che ha lasciato senza parole i telecronisti italiani che ad un tratto, mentre stavano raccontando la brutta situazione dei tifosi, hanno ricevuto una bottigliata anche nella loro postazione: “I tifosi albanesi stanno lanciando di tutto, lattine, una ha ha colpito noi”. Alberto Rimedio e Di Gennaro, i telecronisti Rai che hanno commentato insieme la partita, ci restano davvero male. Poco prima della partita, gli sfottò ironici degli Albanesi avevano fatto molto sorridere il mondo intero.

Alcuni infatti avevano deciso di spezzare un pacco di spaghetti a metà: un gesto considerato dagli italiani all’estero un vero e proprio abominio della nostra cultura. Poi gli stessi avevano cantato insieme l’Inno di Mameli, tutto sembra di ottimo auspicio, fino al gesto choc del lancio delle lattine. Speriamo meglio per la prossima volta.

