“Una cifra enorme”. Quanto guadagna in un anno Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha deciso di ritirarsi dal mondo del nuoto dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. Quella in Giappone è stata la sua ultima manifestazione a cinque cerchi: per la prima volta ha esordito nel 2004 ad Atene e da allora ha collezionato cinque finali nella specialità che l’ha vista trionfare e collezionare record e medaglie: i 200 metri stile libero. Tecnicamente chiuderà la carriera a Napoli dal 26 agosto al 6 settembre.

Parteciperà a una tappa della International Swimming League (ISL), una sorta di Champions del nuoto di cui è fra i volti principali e nella quale potrà omaggiare con un’ultima passerella i tifosi e il suo storico sponsor tecnico “Jaked”, marchio che debuttava nel 2008 nel nuoto con il costumone “Super Body J01”, firmato dall’azienda di proprietà delle famiglie napoletane Cimmino e Carlino.

A Tokyo la sua ultima gara è stata la finale della staffetta 4×100 mista uomini-donne: ha chiuso a 33 centesimi dal podio alle spalle di Cina (seconda) e Gran Bretagna (prima). Gli azzurri hanno realizzato un tempo eccezionale: 3’39″28 e hanno ottenuto anche il record italiano, battuto di tre secondi. Ceccon è partito per primo perché ha nuotato il dorso ed è stato seguito da Martinenghi specialista della rana, poi Di Liddo e Pellegrini che ha nuotato l’ultima frazione contro Dressel, che poco prima aveva conquistato l’oro nei 100 farfalla.





“Io sono contenta, per le staffette, per la Nazionale ci sono sempre stata – ha detto Federica Pellegrini -. Mi sono sempre piaciute, il tempo di oggi non lo facevo da tanto, siamo sicuri che meglio di così non potevamo fare. Ho avuto l’onore in questi ultimi mesi di essere capitano di una squadra che forse non è mai stata così forte, lascerò una squadra fortissima. Vedendo i tempi abbiamo detto che meglio di così era difficile, 3 decimi forse potevamo limarli in qualche cambio, ma è bello uguale. Siamo quarti al mondo, manca solo la medaglia”.

Nel frattempo al di fuori della piscina la Divina ha un futuro di sicuro valore. Il Sole 24 ore la chiama “la ragazza da un milione di dollari” (842mila euro). Si tratta della cifra che il 2021 porterà nelle tasche di Federica Pellegrini, tra contratti e ingaggi che la attendono fra spot pubblicitari, testimonial di grandi marchi, programmi televisivi. Infatti è stato stimato che all’apice della carriera, il “brand Pellegrini” valesse 4 milioni di euro all’anno. Tra gli sponsor, Fede annovera anche accordi con Head & Shoulders, Volvo, Michelin, Named Sport e Yves Rocher, oltre ad essere protagonista di progetti speciali con Eurosport, con l’azienda di promozione e sviluppo di Livigno e con Esselunga.