“Non so come affrontarlo”. Federica Pellegrini non lo nasconde. Proprio in un momento particolare

Federica Pellegrini è entrata nella storia. In quella del nuoto italiano e mondiale c’era già da tempo, grazie alle tante vittorie nelle vasche di tutto il globo. Ma a Tokyo la “divina” è entrata anche in quella delle Olimpiadi, conquistando la sua quinta finale consecutiva. Un traguardo che solo un altro nuotatore leggendario, Michael Phelps, è riuscito a tagliare. Ora, però, per lei inizia una nuova storia. E certo i progetti lontano dalla piscina non mancano.

“Ho tante cose da fare, tutte bellissime” ha rivelato Federica Pellegrini, commossa, alle telecamere subito dopo la sua ultima gara. Poi ha svelato per la prima volta il suo amore per Matteo Giunta, il suo allenatore: “Ed è con lui che voglio stare, spero per tanto tempo. Matteo mi ha dato la forza di continuare, senza lui mi sarei ritirata prima”. Si parla anche di matrimonio, e poi l’impegno nel Comitato olimpico come membro appena eletto, la televisione, insomma davvero tanta tanta carne al fuoco per lei.

Oggi, giovedì 5 agosto, Federica Pellegrini compie 33 anni. Un’età importante, quella della piena maturità, per una donna che di traguardi ne ha raggiunti già un bel po’. Ma, forse un po’ a sorpresa, la stessa campionessa ha dedicato un pensiero a sé stessa sul proprio profilo Instagram. Nella foto vediamo una Federica Pellegrini insolitamente pensierosa. E anche le parole sono davvero inaspettate.





“Non ho ancora capito come devo affrontare questi 33 anni ….. 🙄💭…….😩🤣” dice Federica Pellegrini che, forse, per la prima volta si rende veramente conto che sta iniziando per lei una vita nuova. Lontana dalle piscine, anche se il nuoto continuerà ad essere importante e il suo impegno non mancherà per far crescere la disciplina, i dubbi sembrano attanagliare la divina.

Naturalmente i fan hanno subito fatto gli auguri a Federica Pellegrini e l’hanno rincuorata in ogni modo. “Come hai fatto sempre ….alla grande ❤️” gli risponde uno. Un’altra fa: “Pensando alle immense cose che hai fatto, alla persona che sei diventata, a chi ti è vicino, e a una nuova storia da scrivere sul libro della tua vita. Auguri Federica!”. Cristina Capotondi, altra donna impegnata nel mondo dello sport come capodelegazione della nazionale di calcio femminile, le risponde invece così: “❤️❤️❤️ come nuovo membro del CIO? 🔥🔥🔥 auguri e complimenti”.