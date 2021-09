Cristiano Ronaldo è arrivato a Manchester in aereo con un jet privato e si è stabilito in una splendida villa per trascorrere la quarantena insieme alla famiglia: la compagna Georgina Rodriguez e i figli Cristiano Junior, i due gemelli, Eva e Mateo, e l’unica figlia naturale della coppia, Alana Martina, nata a Madrid il 12 novembre 2017.

L’aereo del campione portoghese è atterrato all’aeroporto della città giovedì 2 settembre alle 17:40 dopo essere partito da Faro, in Portogallo, ed è stato accolto sulla pista da funzionari del Manchester United, da una squadra di sicurezza e portato nella nuova villa della famiglia Ronaldo.

Cristiano Ronaldo: le foto della nuova casa a Manchester

La squadra dei bodyguard composta da sei persone ha accompagnato Cristiano Ronaldo a casa e sta pattugliando la proprietà, che il club ha affittato dopo aver portato a termine il suo straordinario trasferimento di 12,85 milioni di sterline. Si tratta di una villa in campagna con sette camere da letto, tutte con bagno privato, diverse terrazze, una sala cinema e soprattutto una piscina.





Non mancano la sauna e un complesso centro fitness con jacuzzi e palestra super attrezzata che consentirà a Cristiano Ronaldo di allenarsi durante la quarantena in attesa del ritorno all’Old Trafford sabato prossimo contro il Newcastle United. La nuova villa di Ronaldo è stata valutata diversi milioni di sterline e nonostante il costo, c’è un dettaglio molto curioso, il garage è composto solo da due soli posti auto e quindi, almeno al momento, il portoghese dovrà scegliere solo due vetture tra la sua immensa collezione.

Cristiano Ronaldo è arrivato a Manchester 24 ore prima che la sua compagna Georgina Rodriguez , 27 anni, pubblicasse una serie di foto su Instagram di lei e dei loro quattro figli che viaggiavano su un jet privato. Tra le immagini anche una barretta di cioccolato marcata con il logo del Manchester United e la scritta: “Che dolce benvenuto”.