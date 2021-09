Lutto nel mondo dello showbiz: è morta la star di YouTube e truccatrice Mel Thompson. Aveva soltanto 35 anni. A darne il triste annuncio il marito. L’uomo ha divulgato la notizia sul suo profilo Instagram: “Mel purtroppo è morta ieri”, ha scritto a fianco di un carosello di foto , aggiungendo: “Abbiamo perso una bella persona”. Poi ha continuato: “Ho dovuto rispondere a così tanti messaggi di persone che sono rimaste senza parole per la sua morte. È bello vedere quanto fosse amata. E lei ha amato tutti voi a sua volta.

Continuerò ad amare lei e mi mancherà per sempre.” Il marito di Mel Thompson ha scritto che era “un pilastro per la loro famiglia” e che era tutto per i loro 4 figli. “I bambini le parlavano senza sosta e lei parlava costantemente con loro e cercava di aiutarli con le loro cose”, ha scritto suo marito. “E non importa quanto si sentisse male, mi accarezzava ancora con tanto amore quando arrivavo a casa e io saltavo sul letto accanto a lei mentre lavorava instancabilmente per dare sfogo ai tutti i suoi video”.

Il marito di Mel Thompson conclude aggiungendo che, mentre il mondo la conosceva come un’artista “di talento”, “quelli più vicini a lei sapevano bene quanto fosse davvero meravigliosa. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per aiutare, chiunque, senza pensarci due volte”, ha scritto. “Vorrei tanto averla qui con me ancora.”





Mel Thompson aveva oltre 56.000 follower su Instagram e oltre 169.000 fan su YouTube. Il suo ultimo video, quello in cui Mel testava diversi prodotti del truccatore Wayne Goss, è stato pubblicato il 24 settembre. Dopo di quello niente, purtroppo. Profondo cordoglio nel mondo dei social: “Sono così profondamente rattristata e scioccata”, ha scritto la truccatrice Lisa Eldridge.

“I miei pensieri sono con gli amici e la famiglia… davvero straziante. Riposa in pace Mel, grazie per essere sempre stata così meravigliosa.” L’influencer Nikkia Joy ha scritto: “Sono completamente scioccata. Questa è la notizia più straziante. Mi dispiace così tanto per la tua perdita, il mondo non sarà lo stesso senza Mel”.