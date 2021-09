“È morto un nostro amico”. Lutto nella famiglia del GF Vip: l’improvviso annuncio sui social

Lutto per la troupe del Grande Fratello. La grande famiglia del programma Mediaset lo ha annunciato con un annuncio sui social. Sulle pagine è infatti comparsa la foto di Luca, un lavoratore al quale la produzione era era molto legata. “Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori”.

Ad accompagnare il testo una foto del volto del lavoratore scomparso, ma non ci sono ulteriori dettagli oltre al suo nome, né si conosce l’età dell’uomo e le ragioni del decesso. Sull’immagine compare invece una semplice scritta di saluto all’uomo scomparso: “Ciao Luca”. Naturalmente poco sotto al post, nei commenti, tantissime persone hanno manifestato la propria vicinanza alla produzione del GF Voi. Tuttavia in tanti si chiedono chi fosse esattamente la persona e quale ruolo avesse all’interno del gruppo di lavoro che si occupa della realizzazione del Grande Fratello Vip.

Un caro Collega, Manolo Manocchia, sempre un collaboratore del GF Vip, ha scritto: “Luca amico mio. Oggi e’ passato tutto così in fretta così veloce ..desideravi tanto rivedere quel gruppo unito …i tuoi amici i tuoi colleghi ..passavamo una sera si è una no al telefono e si parlava di ricordi ..di quel periodo fantastico passato insieme ..ore ed ore turni di lavoro, sabati, domeniche il Natale e capodanno… gli scherzi le inca** ma tu desideravi riunirci tutti ..e oggi ci sei riuscito ..”





E ancora il collega su Luca: “Stavamo tutti lì i tuoi amici e colleghi …tutti al tuo fianco ..forse potevano farlo prima ..ma con il tuo modo di fare sei stato capace di destabilizzarci e non farci capire nulla . E’ stato il tuo modo il tuo stile di vita e ti volevamo bene per quello … PERÒ NO COSÌ COSÌ NO NON DOVEVI ARRIVARE AD ESTREMIZZARE.. NON DOVEVI CHIUDERTI COSÌ .. E NON MI DOVEVI LASCIARE COSÌ ..mi sei sparito.. il vuoto totale il silenzio…”

E conclude Manolo il suo pensiero su Luca: “Ma ti rispetto si rispetto la tua scelta e ti stimo come sempre ..mi mancherai brontolo anche se so’ che non riceverò più le tue chiamate e il tuo supporto …e questo mi fa più male di tutto … Ti abbraccio amico mio e ti saluto ..ti auguro un viaggio bellissimo ..e di continuare anche se non so dove la tua passione ..e di ritrovare la tua Cuffia… IL TUO AMICO MANOLO ❤️”.