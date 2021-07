Tutti sanno che Stefano De Martino ha sposato Belen Rodriguez. Il matrimonio tra il ballerino lanciato da Amici e oggi conduttore e attore e l’argentina più famosa d’Italia è finito da tempo e infatti lei ha avuto da poco la seconda figlia dal nuovo compagno, Antonino Spinalbese, ma vedere Stefano De Martino vestito da sposo ha sicuramente fatto un certo effetto ai fan.

Sposo lui e sposa famosa lei: Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna sono convolati a nozze, ma solo sul set del nuovo film Il giorno più bello. Ma come era prevedibile le prime immagini del dietro le quinte hanno sorpreso i fan e alzato l’asticella della curiosità. La notizia del debutto di lui come attore al cinema è di qualche settimana fa, ma non aveva svelato altri dettagli.

Stefano De Martino, le foto del ‘secondo matrimonio’

Ora si sa invece che Stefano De Martino è nel cast del nuovo lavoro di Andrea Zalone, le cui riprese sono da poco iniziate in quel di Torino, per poi spostarsi nella splendida location del Castello di San Giorgio Canavese. E proprio qui è arrivata la prima foto dei due “sposi” sul set: l’ha pubblicata Luca Bizzarri, anche lui nel cast del film, dopo aver immortalato Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna di schiena, entrambi vestiti per le nozze.





Più tardi, poi, Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna hanno rotto il “silenzio” social e condiviso anche loro tra le Storie di Instagram qualche immagine del backstage. In particolare, De Martino ha pubblicato un breve video in cui si vede la sua ‘sposa’ in auto, con un bellissimo abito bianco ma ai piedi un paio di infradito.

Anche Fiammetta Cicogna ha pubblicato un video divertente. Una clip, sempre dal backstage de Il giorno più bello, in cui sono impegnati nei preparativi per il matrimonio, con Stefano che pettina la sua “futura moglie” come fosse un hair stylist. Ma nessun gossip all’orizzonte nonostante la complicità dei due: lei è già impegnata da anni con il suo compagno Carl Hirschmann, dal quale nel 2019 ha avuto due bellissime gemelle.