Tempo di grandi manovre per Alfonso Signorini, alle prese con il cast dell’edizione numero 6 del Grande Fratello. Un nuovo pezzo da novanta è pronto ad entrare nella casa. Una dritta che il settimanale Oggi, e Alberto Dandolo, danno per sicura e che arriva a pochi giorni dal no del giornalista Filippo Facci e dall’arrivo, in vesta di opinionista, dell’ex gieffina Adriana Volpe per la quale le sorprese non finirebbero qui.



Per lei infatti, oltre a un posto al fianco di Alfonso Signorini, si prospetta una nuova vita sul piccolo schermo perché stando almeno a quanto riportato dal settimanale NuovoTv. Secondo il giornale in fatti sarebbero sempre più forti le voci che vorrebbero che a prendere il posto di Federica Panicucci a Mattino Cinque fosse proprio lei nell’edizione del fine settimana di cui si parla da tempo. In ogni caso per avere conferme bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022. Un rientro di lusso per Alfonso Signorini che dovrà fare a meno di Antonella Elia e Pupo.

Alfonso Signorini, cacciata serrata per il super cast



Tra candidature di personaggi famosi e rinunce senza dubbio Alfonso Signorini e la sua squadra hanno un bel da fare per la prossima edizione. In attesa di conferme ufficiali, però, le indiscrezioni già volano. Il cast, riporta Tv Blog, dovrebbe contare 20 concorrenti, almeno nella fase iniziale e sarà ufficializzato solo dopo l’estate quando mancheranno solo una manciata di settimane alla riapertura della porta rossa.







Ma un nome ora bussa prepotente alla porta. Alfonso Signorini vuole alzare ancor più l’asticella. Lo scoop è targato Oggi. Il magazine, con un articolo a firma di Alberto assicura che Katia Ricciarelli entrerà nella Casa. A 75 anni, l’artista avrebbe deciso di rimettersi in gioco e avrebbe scelto il GF Vip, una delle trasmissioni più temute dalle celebrità. La partita sarebbe chiusa.



Ma penda un’incognita sulla testa di Alfonso Signorini. C’è un fatto che potrebbe farla naufragare sarebbe un ripensamento dell’ultima ora da parte della soprana oppure cause di forza maggiore. A spingere Katia Ricciarelli ad accettare, spiega ancora Dandolo, il ricco cachet offerto da Mediaset. Il contratto sarà siglato dalla 75enne anche perché la somma offertale non è proprio da poco.