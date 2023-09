“Amore senza difese”. Così titola il settimanale Novella2000 per il servizio dedicato alle vacanze di Guido Crosetto, ministro della Difesa e la moglie Gaia Saponaro. I due si trovano a Pula, località balneare in provincia di Cagliari, in Sardegna, e sono stati colti in un momento di passione mentre si baciano. Gaia Saponaro ed è un’ex pallavolista, come l’ex moglie del ministro del governo Meloni, ed è originaria della Puglia.

Gaia Saponaro ha ha due lauree, un master e parla quattro lingue. Guido Crosetto pubblica pochi scatti insieme alla moglie e qualche tempo fa ha fatto scalpore perché sotto a una foto di Gaia, oggettivamente molto bella e con un fisico perfetto, molti haters si sono scatenati con commenti a dir poco velenosi.

Guido Crosetto, chi è la moglie Gaia Saponaro

“Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli, è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror”, aveva risposto Guido Crosetto pubblicando un’altra foto della moglie.

Prima di sposarsi con Gaia Saponaro, Guido Crosetto è stato sposato con una pallavolista originaria della Repubblica Ceca da cui ha avuto un figlio nel 1997, Alessandro. “Ho un figlio di 22 anni, Alessandro. Frequenta la Luiss. È un bravo ragazzo, studia, tra poco finirà la triennale, bene e con i tempi giusti. Lo hanno ammesso alla magistrale”, scriveva su Twitter tempo fa.

Guido Crosetto e Gaia Saponaro sono legati dal 2005. Insieme hanno due figli: la più piccola si chiama Carole. “Ho una figlia di 5 anni e mezzo ed uno di 4. Lei, Carole, è un terremoto”, aveva scritto sui social parlando dei figli. Dall’unione tra il ministro vicino a Giorgia Meloni e Gaia Saponaro sono nati due figli. “Ho perso gran parte della mia libertà perché come il presidente del Consiglio e il ministro degli Interni adesso sono sotto scorta”, ha dichiarato da poco Guido Crosetto.