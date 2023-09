Altro che superata, la crisi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è più viva che mai. Nelle ultime ore è emerso un nuovo particolare destinato ad agitare parecchio le acque mentre emergono sempre più chiari i motivi della lita che rischia di trasformare la coppia dei sogni in una coppia in guerra. Sembra che alla base ci siano le velleità televisive di Sophie. Basciano, infatti, non avrebbe gradito la scelta della compagna di di partire insieme ad Antonella Fiordelisi per Pechino Express.

>Guido Crosetto, mai vista la moglie Gaia? Due lauree, 4 lingue e fisico e bellezza da 10 e lode

Per due motivi: primo perché l’avrebbe scoperta all’ultimo minuto e secondo perché si sarebbe preoccupato per la loro bambina che sarebbe rimasta molto tempo senza la mamma e il papà, costretto spesso a viaggiare per lavoro. Sophie poi avrebbe rinunciato per non soffiare sul fuoco ma il rapporto ne risulterebbe incrinato in maniera definitiva.





Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, crisi non ancora superata

Una scelta che ha fatto molto discutere i followers, che già nei giorni scorsi avevano accusato Basciano di essere troppo litigioso e poco incline al dialogo costruttivo. Sophie, da parte sua, aveva tentato di smorzare gli animi con un post sui social in cui rassicurava tutti. “Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita”.

“Perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostro problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”, ha scritto ancora Sophie Codegoni.

È un fatto, però, che la coppia si vede sempre di meno insieme sui social e che di mezzo si sia messa la mamma di lei. Diversi follower non solo stanno notando in queste ore che i genitori della piccola Celine appaiono molto di rado insieme sui social, ma hanno sparato la bomba che la mamma di lei avrebbe addirittura bloccato Alessandro su Instagram.